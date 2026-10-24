चीटिंग करते पकड़ा गया, फिर खिड़की से… कैसा था Lawrence Bishnoi का छात्र जीवन? काफी दिलचस्प है कहानी

Lawrence Bishnoi Exam Cheating: कभी कॉलेज की पढ़ाई, छात्र राजनीति और खेलों में दिलचस्पी रखने वाला एक युवक आगे चलकर देश के कुख्यात गैंगस्टरों में गिना जाने लगा. उसके नाम से बॉलीवुड सितारों तक को धमकियां मिलने लगीं और उसका गैंग कई गंभीर आपराधिक मामलों में चर्चा का विषय बन गया. यह कहानी है लॉरेंस बिश्नोई की. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा कॉलेज में परीक्षा के दौरान कथित चीटिंग से भी जुड़ा है? ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर छात्र जीवन में ऐसा क्या हुआ, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी.

पंजाब से चंडीगढ़ का सफर

लॉरेंस बिश्नोई का जन्म फरवरी 1993 में पंजाब के फिरोजपुर ज़िले के धत्तरांवाली इलाके के पास एक गांव में हुआ था. उनका परिवार पैसे के मामले में अच्छा था. उनके पिता हरियाणा पुलिस में काम करते थे, लेकिन बाद में खेती करने लगे. परिवार को उम्मीद थी कि लॉरेंस स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाएंगे. उन्हें कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी और शुरू में उन्हें एक आम नौजवान समझा जाता था.

वे पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ चले गए और DAV कॉलेज में एडमिशन ले लिया. यहीं से स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने उनकी ज़िंदगी में एक बड़ी भूमिका निभानी शुरू की. हालांकि, उनकी कॉलेज लाइफ़ की एक घटना अक्सर चर्चा में रहती है.

एग्जाम में नकल करना और खिड़की से भाग जाना

लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआती ज़िंदगी के बारे में कहा जाता है कि कॉलेज में एक एग्ज़ाम के दौरान वे नकल करते हुए पकड़े गए थे. कहा जाता है कि वे अपने पहले साल के एग्ज़ाम में फेल हो गए थे और पकड़े जाने के बाद खिड़की से कूदकर भाग गए थे. यह घटना उनके शुरुआती सालों की एक जानी-मानी कहानी है. हालांकि, इस घटना की सभी डिटेल्स की अलग से कोई पुष्टि नहीं है. इसलिए, इसे उसके क्राइम की दुनिया में आने की सबसे बड़ी वजह मानना ​​सही नहीं होगा.

स्टूडेंट पॉलिटिक्स से क्राइम की दुनिया तक

कॉलेज के दिनों में लॉरेंस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया था. वह पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ऑर्गनाइज़ेशन (SOPU) में शामिल हो गया. स्टूडेंट इलेक्शन हारने के बाद, उसका अपने विरोधियों से झगड़ा हो गया. मौजूद जानकारी के मुताबिक, इसी दौरान उस पर पहली बार गोली चलाने का केस दर्ज हुआ था.

उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज हुए और धीरे-धीरे उसका नाम ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम से जुड़ गया. आज लॉरेंस बिश्नोई का नाम कई हाई-प्रोफाइल केस और धमकियों के सिलसिले में सामने आता है.