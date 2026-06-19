Kurukshetra Crime: ‘इसकी टांगे लड़कियों जैसी है’, पुलिसवालों ने केंसर पीड़ित को थाने में ले जाकर किया दुष्कर्म; ब्लीडिंग होने के बाद…

Kurukshetra Crime: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बोन कैंसर से जूझ रहे एक युवक ने पुलिस स्टेशन में पुलिसवालों पर रेप करने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि कीमोथेरेपी की वजह से उसके सिर और शरीर के बाल झड़ गए हैं. 17 जून की रात को ड्यूटी से घर लौटते समय उसे इंद्री चेक पोस्ट पर रोका गया.

ASI और एक होमगार्ड ने किया उत्पीड़न

आरोप है कि पुलिसवालों ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर उसके पैरों पर बाल न होने को लेकर भद्दी बातें करते हुए कहा, “तुम्हारे पैर लड़कियों जैसे हैं.” इसके बाद दो ASI और एक होमगार्ड ने उसका यौन उत्पीड़न किया. अगले दिन जब उसे ब्लीडिंग होने लगी और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो मामला उसके परिवार वालों को पता चला, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उसका LNJP हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

युवक ने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. इस बीच, लाडवा DSP निर्मल सिंह ने कहा कि हॉस्पिटल ने घटना की रिपोर्ट दी है और अभी मामले की जांच की जा रही है. युवक इलाज के लिए लाडवा के सरकारी हॉस्पिटल गया था. फर्स्ट एड के बाद उसे कुरुक्षेत्र सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया.

ड्यूटी से लौटते समय होमगार्ड ने रोका

युवक ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके बाएं पैर में बोन कैंसर है और उसकी कीमोथेरेपी चल रही है. हाल ही में हुई कीमोथेरेपी की वजह से उसके बाल झड़ गए हैं. 17 जून की रात को वह बैंक की ड्यूटी खत्म करके बाइक से घर लौट रहा था, तभी इंद्री चेकपॉइंट पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ने उसे रोक लिया. उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था, जिसे होमगार्ड ने हटा दिया.

पुलिसवाले ने उसका फोन छीना

युवक का आरोप है कि थोड़ी देर बाद डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची. जिस गाड़ी में पुलिसवाले पहुंचे, उस पर नंबर प्लेट नहीं थी. गाड़ी से उतरे दो पुलिसवालों में से एक नशे में था. उसके आते ही उसने उसे थप्पड़ मार दिया. फिर वह अपने मोबाइल फोन से पुलिसवाले का वीडियो बनाने लगा. फिर पुलिसवालों ने उसका फोन छीन लिया. पुलिसवालों में से एक करनाल का रहने वाला है और उसे जानता था. पुलिसवाले ने पहले उससे पैसे मांगे थे, लेकिन उसने मना कर दिया.

पुलिस स्टेशन में मारपीट

युवक ने बताया कि फिर उसे ज़बरदस्ती लाडवा पुलिस स्टेशन ले जाया गया और उसकी बाइक ज़ब्त कर ली गई. उसे पहले पुलिस स्टेशन में लगभग आधे घंटे तक रखा गया. बाद में रात में, उसे रूम नंबर 4 में ले जाया गया, जहाँ उसके साथ मारपीट की गई. फिर दो ASI और एक होमगार्ड ने उसके कपड़े उतारे और गाली-गलौज की.

युवक के मुताबिक उसने पुलिसवालों से कहा कि उसे कैंसर है और वे उसके पैर में चोट न लगाएँ. पुलिसवालों ने कहा कि वे हल्की चोट पहुँचाएँगे, दिखने वाली चोट नहीं. फिर उन्होंने कैंसर वाली जगह को अपने जूतों से रगड़ा. कीमोथेरेपी की वजह से उसके पैरों के बाल झड़ गए थे. यह देखकर पुलिसवालों ने कहा, “उसके पैर लड़कियों जैसे हैं.” इसके बाद उसके साथ मारपीट की गई. बाद में उसके परिवार को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, और उसे उनके हवाले कर दिया गया.

हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज

युवक ने बताया कि अगले दिन नहाते समय उसे ब्लीडिंग होने लगी. शर्म और डर के कारण उसने शुरू में किसी को इस बारे में नहीं बताया. लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसने अपने परिवार को बताया. उसके बाद उसके परिवार वाले उसे लाडवा के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (CHC) ले गए, जहां से उसे रेफर कर दिया गया. अभी उसका LNJP हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

लाडवा DSP निर्मल सिंह ने बताया कि सरकारी हॉस्पिटल से घटना की जानकारी मिली है. पीड़ित का बयान दर्ज कर लिया गया है. आरोपों की सच्चाई की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी.