Kota Crime: पहले कमरे को बाहर से बंद किया, फिर 1100 साल पुराने मठ में शुरू हुआ खूनी खेल; चंद्रसाल मठ के महंत हत्या की कहानी सुन फट जाएगा कलेजा

Mahant Devanand Maharaj Murder: राजस्थान के कोटा में चंद्रसाल मठ के महंत की बेरहमी से हत्या कर दी गई. शुक्रवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने 1,100 साल पुराने मठ में घुसकर महंत देवानंद महाराज की धारदार हथियार से हत्या कर दी. इस घटना से साधु-संतों और हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है, वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

यह घटना शुक्रवार रात करीब 12:00 बजे हुई. उस समय महंत देवानंद महाराज और नंदनवन महाराज मठ में अपने-अपने कमरों में थे. आरोप है कि कुछ अज्ञात हथियारबंद हमलावर मठ परिसर में घुस आए. उन्होंने पहले नंदनवन महाराज के कमरे को बाहर से बंद कर दिया ताकि वह कोई मदद न कर सकें. फिर हमलावर महंत देवानंद महाराज के कमरे में घुसे और उन पर हमला कर दिया.

गर्दन और पीठ पर कई बार वार

हमलावरों ने महंत की गर्दन और पीठ पर कई बार चाकू मारे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इस हत्या से मठ परिसर और आस-पास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

महंत देवानंद महाराज की उम्र करीब 35 साल बताई जा रही है. वे मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले की चौथ का बरवाड़ा तहसील के रजवाना गांव के रहने वाले थे. पिछले चार साल से वे कोटा के चंद्रसाल गांव के इस प्राचीन मठ में धार्मिक गतिविधियां चला रहे थे. बताया जाता है कि वे मायापुरी अखाड़े से जुड़े थे और इलाके में उनका बहुत सम्मान था.

रात में किया गया अपराध

कोटा ग्रामीण BJP के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकुट नागर के मुताबिक, देर रात अज्ञात हमलावर हथियारों से लैस होकर मठ में घुसे और योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया. हत्या के पीछे का मकसद फिलहाल साफ नहीं है. पुलिस सभी संभावित एंगल से जांच कर रही है.

DCP रुद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक संत देवानंद महाराज की मौत हो चुकी थी. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए, FSL, MOB और डॉग स्क्वायड टीमों को मौके पर बुलाया गया. पुलिस का मानना ​​है कि इस जुर्म में एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं.

इस बीच, मंदिर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने एक और साधु नंदनवन पर शक जताया है. उनका आरोप है कि नंदनवन देवानंद महाराज से जलता था और इस घटना में उसका हाथ हो सकता है. इसी शक के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.