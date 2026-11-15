Kolkata Crime: एक को रस्सी से लटकाया दूसरे का सिर कुचला! ब्रेकअप के बाद प्रेमी ने प्रेमिका से लिया ऐसा बदला; दो बेजुबानों की हत्या

Kolkata Dog Murder Case: कोलकाता के बिक्रमगढ़ इलाके में रिश्तों में आई कड़वाहट का बदला आखिर कोई कितनी दूर तक जा सकता है, यह इस घटना से पता चल रहा है. यहां एक किराए के फ्लैट में दो पालतू कुत्तों की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी गई. आरोप है कि वारदात एक युवक ने अपनी पूर्व लिव-इन पार्टनर से बदला लेने के लिए की. इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर वीडियो कॉल के जरिए महिला को एक कुत्ते की हत्या का दृश्य भी दिखाया. घटना सामने आने के बाद इलाके में गुस्सा फैल गया और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया.

बिक्रमगढ़ के एक फ्लैट में दो कुत्तों की लाशें मिलीं

यह घटना शनिवार दोपहर की है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी संजीव भट्टाचार्य अपने पार्टनर के साथ बिक्रमगढ़ में किराए के फ्लैट में रहता था. महिला पेशे से DJ बताई जा रही है. हाल ही में उनके रिश्ते में खटास आने के बाद वह फ्लैट छोड़कर चली गई. हालांकि, उसने अपने दो पालतू कुत्तों को आरोपी की देखभाल में छोड़ दिया.

आरोप है कि महिला के जाने से गुस्साए संजीव ने दोनों जानवरों को निशाना बनाया. एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के मुताबिक, आरोपी ने महिला को वीडियो कॉल किया, जिसमें वह अपने एक कुत्ते को फंदे से लटकाते हुए दिख रही थी. महिला डर गई और उसने तुरंत बिक्रमगढ़ में अपने एक जान-पहचान वाले को फ्लैट पर बुलाया.

एक को फांसी और दूसरे का सिर ईंट से कुचला गया

जब आस-पास के लोग फ्लैट पर पहुंचे, तो वे नजारा देखकर हैरान रह गए. दोनों पालतू कुत्ते मर चुके थे. आरोप है कि एक कुत्ते को फंदे से लटकाया गया था, जबकि दूसरे, जो एक छोटा पिल्ला था, के सिर पर ईंट मारी गई थी. फ्लैट के फर्श पर खून फैला हुआ था. आस-पास के लोगों ने भी आरोपी को किचन में पानी गर्म करते हुए देखने का दावा किया. इस मामले को लेकर कई तरह के शक जताए गए, हालांकि पानी गर्म करने के पीछे की वजह ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुई है.

देबलीना दत्ता ने सख्त एक्शन की मांग की

घटना के बारे में पता चलने पर एक्ट्रेस और एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट देबलीना दत्ता भी मौके पर पहुंचीं. आरोपी से बात करने के बाद, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करने में मदद की. दत्ता ने दोनों कुत्तों की पोस्टमॉर्टम जांच की मांग की ताकि उनकी मौत के हालात और चोटों की वजह का पता चल सके. उन्होंने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला से बदला लेने के लिए कुत्तों को मारने की बात कबूल की है. हालांकि, इस दावे की जांच से पुष्टि होनी बाकी है.

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

जादवपुर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने आस-पास के लोगों और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के विरोध के बाद आरोपी संजीव भट्टाचार्य को हिरासत में लिया. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और मामले में कानूनी फॉर्मैलिटी पूरी कर रही है.

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पर्सनल झगड़ों में बेगुनाह जानवरों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन कैसे पक्का किया जाए. पुलिस जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का अभी इंतज़ार है.