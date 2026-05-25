Kolkata Minor Girl Assault Case: कार में लड़की को खिलाया नशीला पदार्थ, कर दिया फिर कांड, बनाया वीडियो

Kolkata Minor Girl Assault Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक नाबालिग से कथित सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. यह घटना सरसुना थाना क्षेत्र से जुड़ी बताई जा रही है, जिसमें पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. मामले में आरोप है कि एक कार में नशीला पदार्थ खिलाकर नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई.

शिकायत के अनुसार, यह घटना करीब एक महीने पहले कोलकाता के बेहाला इलाके में हुई बताई जा रही है. पीड़िता को कुछ लोगों ने लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया. आरोप है कि इस दौरान उसे नशीला पदार्थ खिलाया गया, जिसके बाद वह बेहोश हो गई. इसके बाद कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया.

वीडियो बनाकर धमकी देने का आरोप

मामले में यह भी गंभीर आरोप है कि पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया गया. बाद में इसी वीडियो का इस्तेमाल पीड़िता को धमकाने और डराने के लिए किया गया. शिकायत में यह भी बताया गया है कि घटना के दौरान कार में मौजूद एक परिचित व्यक्ति की भूमिका भी संदिग्ध है, जिसकी जांच की जा रही है.

पुलिस जांच और एफआईआर दर्ज

पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर सरसुना थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा है, इसलिए इसे अत्यंत संवेदनशील मानते हुए जांच तेज कर दी गई है.

जांच में कई अहम बिंदुओं पर फोकस

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता और परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. अब जांच टीम आरोपियों की पहचान, घटना में इस्तेमाल की गई कथित कार और वारदात के सटीक स्थान का पता लगाने में जुटी है. साथ ही, शिकायत में उल्लेखित अन्य लड़की की भूमिका की भी जांच की जा रही है.