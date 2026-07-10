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Maharashtra Crime: WhatsApp स्टेटस पर किया ऐलान, फिर सरेआम कर दी हत्या, पीछे की वजह जान उड़ जाएंगे होश

Maharashtra Crime: पिछले कुछ दिनों से दीपक को अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक था. जैसे ही उसे पता चला कि अमृता बुधवार को पेठवाडगांव गई है, वह वहां गया. बहस हुई, जिसके बाद दीपक ने अपने साथ लाए धारदार हंसिए से अमृता पर हमला कर दिया.

By: Divyanshi Singh | Published: July 10, 2026 9:05:25 PM IST

पति ने पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाया फिर भरे बाजार में की पत्नी की हत्या
पति ने पहले व्हाट्सएप स्टेटस लगाया फिर भरे बाजार में की पत्नी की हत्या


Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में एक आदमी ने पहले WhatsApp स्टेटस लगाया और फिर अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी पति ने सरेआम अपनी पत्नी की हत्या कर दी. यह घटना हातकणंगले तहसील के पेठवाडगांव में हुई, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करते हुए पहले WhatsApp स्टेटस लगाया और पत्नी की हत्या की घोषणा की. फिर उसने सरेआम धारदार हथियार से अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी.

अमृता दीपक कांबले की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी पति दीपक कांबले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. 29 साल की अमृता सावरदे की रहने वाली थी. अमृता और दीपक ने दस साल पहले लव मैरिज की थी और उनकी दो बेटियां हैं.

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दीपक को अपनी पत्नी पर था शक 

पिछले कुछ दिनों से दीपक को अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक था. जैसे ही उसे पता चला कि अमृता बुधवार को पेठवाडगांव गई है, वह वहां गया. बहस हुई, जिसके बाद दीपक ने अपने साथ लाए धारदार हंसिए से अमृता पर हमला कर दिया. लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बिना रुके हमला करता रहा और अपनी पत्नी पर बेरहमी से हमला किया. गंभीर रूप से घायल अमृता की मौके पर ही मौत हो गई.

हथियार पानी में फेंका और भाग गया

घटना के बाद, आरोपी ने हथियार पानी में फेंक दिया और भाग गया, लेकिन पेठवाडगांव पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. आगे की जांच चल रही है. इस घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है.

पोस्टमॉर्टम के लिए भेजी गई बॉडी

इंस्पेक्टर गोरख चौधरी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची. हालांकि, तब तक मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. पुलिस सब-इंस्पेक्टर प्रियंका खाड़े, कांस्टेबल आबासाहेब पाटिल और श्रीकांत दाभोलकर समेत पूरी टीम ने मौके पर पंचनामा किया. फोरेंसिक लैब टीम ने मौके से ब्लड सैंपल और जरूरी सबूत इकट्ठा किए. इसके बाद बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया.

पुलिस ने क्या कहा?

इंस्पेक्टर गोरख चौधरी ने कहा, “डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके शरीर पर, खासकर चेहरे और गर्दन के आसपास, कई चोटें थीं, जो धारदार हथियार से चोट लगने के निशान थे. हमने उसके पति की तलाश के लिए एक टीम भेजी है, जो चश्मदीदों के अनुसार, मौके से भाग गया. हमने मौके की फोरेंसिक जांच की है. सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं.”

Tags: Maharashtra Crime
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