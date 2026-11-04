पीठ पर एक और हाथों में दो बैग… ट्रेन में यात्री के पास से निकले 500 के नोटों के 280 बंडल; खड़गपुर स्टेशन पर शख्स गिरफ्तार

Kharagpur Railway Station Cash Seized: ट्रेन में आमतौर पर लोग अपने साथ कपड़े, खाने-पीने का सामान और जरूरत की चीजें लेकर सफर करते हैं. लेकिन पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री के बैग से जो निकला, उसे देखकर रेलवे पुलिस भी हैरान रह गई. तीन बैग में 500 रुपये के नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं. रकम इतनी बड़ी थी कि गिनती के बाद करीब 1.40 करोड़ रुपये होने का पता चला. यात्री इस भारी-भरकम नकदी को लेकर टाटानगर से हावड़ा जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उसके सफर पर ब्रेक लगा दिया. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसे कहां पहुंचाया जाना था?

खड़गपुर स्टेशन पर GRP को शक

यह घटना बुधवार सुबह हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल सोनी टाटानगर से हावड़ा जा रहे थे. जन शताब्दी एक्सप्रेस से जब ट्रेन खड़गपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर सात पर पहुंची, तो वहां तैनात गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) के जवानों ने उन्हें देखा. वह अपनी पीठ पर एक बैग और हाथों में दो और बैग लिए हुए थे. उनकी हरकतें संदिग्ध लगीं, तो अधिकारियों ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की.

बताया जा रहा है कि पुलिस को आते देख राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया. पूछताछ के दौरान, वह कैश के बारे में कोई सही वजह नहीं बता पाए. इसके बाद, पुलिस ने उनके तीन बैग की तलाशी ली.

500 रुपये के नोटों के 280 बंडल मिले

जब बैग खोला गया तो पुलिस हैरान रह गई. 500 रुपये के नोटों के बंडल मिले. तलाशी के दौरान, कुल 280 बंडल मिले, जिनकी कीमत लगभग 1.40 करोड़ रुपये थी. राहुल इतनी बड़ी रकम के सोर्स के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दे पाया. इसके बाद GRP ने उसे हिरासत में लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया.

खड़गपुर स्टेशन पर ₹1.40 करोड़ का ‘कैश’ पकड़ा गया जनशताब्दी से उतरा यात्री राहुल सोनी जैसे ही हावड़ा निकलने की फिराक में था, जीआरपी ने धर दबोचा। बैग खुला तो सुरक्षाकर्मियों की आंखें फटी रह गईं—अंदर ठसाठस भरे थे नोटों के बंडल! #BreakingNews #Kharagpur #RailwayPolice #GRP #Howrah https://t.co/ayA6GeCooG — Ravi Pratap Dubey 🇮🇳 (@ravipratapdubey) November 4, 2026

टाटानगर से पैसे कहां पहुंचाए जाने थे?

SRP खड़गपुर जयंत मुखर्जी के मुताबिक, इतनी बड़ी रकम कैश के सोर्स और इसके पीछे कौन था, इसकी जांच की जा रही है. शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पैसे टाटानगर से हावड़ा ले जा रहा था. बताया जा रहा है कि उसका घर हावड़ा में है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि टाटानगर में उसे पैसे किसने दिए और किस मकसद से ले जाया जा रहा था.

गौरतलब है कि डायमंड हार्बर पुलिस ने पहले भी साउथ 24 परगना के सरिशा इलाके में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का कैश बरामद किया था. कैश का असली सोर्स खड़गपुर मामले में पुलिस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच के बाद ही पता चलेगा.