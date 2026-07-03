3 बच्चों की मां ने अनजान संग आधी रात में मनाई रंगरलियां! बोली-उसे रास्ते से हटाओ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ…



Love Affair Crime: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी. पुलिस की जांच में सामने आया कि महिला और उसके प्रेमी के बीच पिछले करीब पांच महीनों से प्रेम संबंध थे. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन पति उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था. इसी वजह से दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली.

यह घटना खंडवा जिले के पंधाना थाना क्षेत्र की है. मृतक की पहचान 32 वर्षीय केदार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, घटना वाली रात केदार घर के बाहर सो रहा था. इसी दौरान महिला का प्रेमी करण चुपके से घर पहुंचा. पहले दोनों ने घर के अंदर मुलाकात की, फिर महिला ने प्रेमी से पति को खत्म करने की बात कही. इसके बाद करण बाहर गया और सो रहे केदार के सिर पर लकड़ी से कई वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

महाराष्ट्र में मजदूरी के दौरान हुई थी मुलाकात

पुलिस जांच में पता चला कि केदार और उसकी पत्नी रिंकू मजदूरी का काम करते थे. कुछ महीने पहले दोनों आसपास के अन्य लोगों के साथ महाराष्ट्र मजदूरी करने गए थे. वहीं रिंकू की मुलाकात पड़ोसी गांव उमरदा निवासी करण से हुई. दोनों के बीच धीरे-धीरे नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम संबंध शुरू हो गए. पिछले पांच महीनों से दोनों लगातार संपर्क में थे.

तीन बच्चों का परिवार उजड़ गया

मृतक और उसकी पत्नी के तीन बच्चे हैं. सबसे बड़ा बेटा करीब नौ साल का है. परिवार पिछले कुछ वर्षों से महिला के मायके कुसुम्बिया गांव में रह रहा था. पुलिस का कहना है कि प्रेम संबंध इतना आगे बढ़ चुका था कि दोनों साथ रहने की योजना बना रहे थे और इसी वजह से हत्या की साजिश रची गई.

मौके से मिले अहम सुराग

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. जांच के दौरान झोपड़ी के पास भागने के निशान मिले. साथ ही घर का एक लकड़ी का खंभा भी उखड़ा मिला, जिससे पुलिस को शक हुआ कि वारदात किसी परिचित ने ही अंजाम दी है. आसपास के लोगों से पूछताछ में करण का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की.

पूछताछ में खुल गया पूरा राज