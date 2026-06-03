Khan Sir Coaching Attack: इस तरह खान सर की कोचिंग को बनाया निशाना, CCTV फुटेज आया जामने; बेहद खौंफनाक था मंजर

Khan Sir Coaching Attack Update: मंगलवार, 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर हाट के पास, शिक्षक ‘खान सर’ के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई गोलीबारी की एक घटना में एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया. इस घटना के बाद पुलिस ने एक बड़ी जांच शुरू कर दी है. घटना के तुरंत बाद, पटना के SSP और SP सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, जबकि घायल गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. अधिकारी अब इस हमले में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए चश्मदीदों के बयानों, CCTV फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रहे हैं.

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