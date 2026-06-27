Who is Ujjwal Nikam: सिया-चेतन को होगी फांसी? कसाब को जहन्नुम पहुंचाने वाला वकील; अब केतन को दिलाएगा इंसाफ

Ketan Murder Case: पुणे के लोहागढ़ में केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में पिता विशाल अग्रवाल ने कल पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग की. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विशाल अग्रवाल को आश्वासन दिया कि परिवार को न्याय दिलाने में कोई लापरवाही नहीं छोड़ी जाएगी.

पिता ने की पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की मांग

विशाल अग्रवाल ने केतन अग्रवाल हत्या मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट और उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने की भी मांग की. देवेंद्र फडणवीस ने सीनियर वकील उज्ज्वल निकम भी मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के तौर पर काम करने के लिए तैयार हो गए. इस मामले पर उज्ज्वल निकम ने कहा कि ‘यह एक चुनौतीपूर्ण मामला है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुझे फोन पर अग्रवाल परिवार की मांग के बारे में बताया, पुलिस जांच इस केस का एक अहम हिस्सा होगी. इस केस को इसके लॉजिकल एंड तक ले जाना जरूरी है.’

कौन है उज्जवल निकम?

उज्ज्वल निकम भारत के प्रसिद्ध और वरिष्ठ वकील हैं. वे विशेष लोक अभियोजक और राजनेता भी हैं. वे आतंकवाद और गंभीर आपराधिक मामलों में सरकार की ओर से केस लड़ते हैं. उन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ सुरक्षा दी हुई है. 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मुंबई उत्तर मध्य से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे हार गए. इसके बावजूद उनके कानूनी योगदान को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 में उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया. वे कानून और न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

कसाब को दिलाई फांसी की सजा

उज्ज्वल निकम ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी अजमल कसाब के खिलाफ सरकार की ओर से पैरवी की थी. मजबूत सबूतों और गवाहों के आधार पर उन्होंने कसाब को दोषी साबित कराया, जिसके बाद 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दी गई.

केतन अग्रवाल पुणे लोहागढ़ केस

सिया 14 जून को केतन को लोहागढ़ फोर्ट ले गई. हालांकि, उस दिन हालात ठीक की वजह से उनका प्लान पूरा नहीं हो सका. 19 जून को दोनों परिवारों ने सिया का जन्मदिन साथ में मनाने का फैसला किया था. लेकिन, सिया ने केतन से 18 जून को ही ट्रेकिंग के लिए लोहागढ़ जाने की जिद की. उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी पहले ही लोहागढ़ फोर्ट पहुंच चुका था. चेतन पीछे से आया और दोनों ने मिलकर केतन को एक गहरी घाटी में धक्का दे दिया, जिसमें उसकी मौत हो