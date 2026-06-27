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Ketan Murder Case:’जुर्म करते किसने देखा…’ मंगेतर की वकील ने पलट दिया पूरा खेल; क्या सिया को नहीं मिलेगी कोई सजा?

Ketan Murder Case: केतन मर्डर केस में नया मोड़ आया है. सिया गोयल के वकील ने दावा किया कि हत्या का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है. उनका कहना है कि सिर्फ आरोपों के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती.

By: Preeti Rajput | Published: June 27, 2026 7:17:44 AM IST

'जुर्म करते किसने देखा...'
'जुर्म करते किसने देखा...'


Ketan Murder Case: सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी, जिसने महाराष्ट्र में पुणे के पास लोहागढ़ किले में अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को घाटी में धकेलकर मार डाला था. अब ये मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है. पुलिस जांच के मुताबिक, सिया चेतन के साथ रिलेशनशिप में भी थी. जिससे वह पिछले साल एक बिजनेस मीटिंग में मिली थी. सिया की बेकरी थी, जबकि चेतन ड्राई फ्रूट का बिजनेस करता था. उनका रिश्ता नवंबर 2025 में शुरू हुआ, जब उसके और केतन के परिवार शादी की तैयारियां कर रहे थे.

वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है. सिया के वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने एक बड़ा दावा कर दिया है. जिससे केस ने एक नया मोड़ ले लिया है. वकील ने कहा कि अभी तक कोई भी गवाह सामने नहीं आया है, जिसने सिया को हत्या करते अपनी आंखों से देखा हो. 

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सिया के वकील का बड़ा दावा 

आरोपी सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव कहते हैं, “इस पूरे मामले की जांच चल रही है, और पुलिस ठीक से जांच कर रही है. शुरू में, इसे एक्सीडेंटल डेथ के तौर पर रजिस्टर किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने मर्डर एंगल से भी जांच शुरू कर दी, जो अभी चल रही है. हमारी क्लाइंट, सिया, जांच में पूरा सहयोग कर रही है ताकि पुलिस सही नतीजे पर पहुंच सके, सही चार्जशीट फाइल कर सके, और सच सामने ला सके.”

कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है मौजूद 

वकीन ने आगे बातचीत करते हुए कहा कि “इस मामले में, हालांकि चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है, मेरा मानना ​​है कि कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है जो यह साबित कर सके कि मेरी क्लाइंट ने ऐसा क्राइम किया है… हम सभी चाहते हैं कि इसमें शामिल सभी लोगों को इंसाफ मिले—चाहे वह विक्टिम और उनका परिवार हो या आरोपी और उनका परिवार.” 

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कब होगी अगली सुनवाई?

उन्होंने लास्ट में कहा कि “हमारा स्टैंड उसके लिए ज्यूडिशियल कस्टडी की मांग करना होगा, ताकि इसकी ज़रूरत को सही ठहराया जा सके. इन मामलों से जुड़े पक्षों की सुनवाई 29 तारीख को होने की उम्मीद है, और फिर कोर्ट इंसाफ के हित में जो सही समझेगा, वह फैसला सुनाएगा.”

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Tags: ketan murder casesiya goyal
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