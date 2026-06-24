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अंतिम संस्कार के बाद भी केतन की बहन को था हत्या का शक, पुलिस से की जांच की सिफारिश तो सिया गोयल का काला सच आया सामने

Ketan Agarwal Pune Case: लोहागढ़ फोर्ट में केतन की मृत्यु के बाद सबने इसे दुर्घटना ही समझ लिया था, लेकिन उनकी बहन को तसल्ली नहीं हो रही थी. उन्हें हत्या का शक था, इसलिए उन्होंने पुलिस से फिर से जांच करने की सिफारिश की, जिसके बाद उनकी सच्चाई सबके सामने आ गयी.

By: Shivangi Shukla | Published: June 24, 2026 3:57:02 PM IST

अंतिम संस्कार के बाद भी केतन की बहन को था हत्या का शक
अंतिम संस्कार के बाद भी केतन की बहन को था हत्या का शक


Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या, जिसका आरोप उसकी मंगेतर सिया गोयल पर है, ने पूरे देश को झकझोर दिया है. लेकिन शुरुआत में केतन की मौत को सिर्फ एक दुर्घटना माना जा रहा था और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था.

केतन की बहन को भाई की इस अप्रत्याशित मौत समझ नहीं आ रही थी और उन्हें सिया पर हत्या का शक भी था. तभी उन्होंने पुलिस से दोबारा इस मामले की जांच करने की सिफारिश की, जिसके बाद सिया गोयल का पर्दा फाश हुआ.  

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केतन की बहन को हो गया था सिया पर शक  

केतन अग्रवाल 18 जून को सिया के साथ ट्रेकिंग ट्रिप पर गए थे, तभी लोहागढ़ किले में एक खाई में गिरकर उनकी मौत हो गई. आरोप है कि सिया ने उन्हें ऊंचाई से धक्का दिया था. शुरू में, लोनावला ग्रामीण पुलिस ने इसे एक दुर्घटना मानकर आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया. लेकिन केतन की बहन उन लोगों में से एक थी जिसने “दुर्घटना सिद्धांत” पर विश्वास करने से इनकार कर दिया. उसका शक ही इस रहस्यमय साजिश को सुलझाने का शुरुआती बिंदु बन गया.

केतन की बहन उसके अंतिम संस्कार के बाद भी अपने भाई की मौत को दुर्घटना मानने में संदेह करती रही. उसके मन में कई अनसुलझे सवाल थे. जानकारी के अनुसार घटना के चार दिन बाद, सिया गोयल ने अग्रवाल परिवार के घर जाकर अपनी संवेदना व्यक्त की थी. इस दौरान, केतन की बहन ने सिया से लोहागढ़ में हुई घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ की. बता दें कि केतन और सिया तीन बार लोहागढ़ किले की ट्रेकिंग पर गए थे- 31 मई, 14 जून और 18 जून को. जब सिया टालमटोल भरे  जवाब देने लगी तो इसने बहन के संदेह को और गहरा कर दिया. उसने अपना शक परिवार के साथ साझा किया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और नए सिरे से जांच की मांग की.

पुलिस जांच में सिया के प्रेम प्रसंग की मिली जानकारी 

परिवार के आग्रह पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की और मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की. जांच के दौरान पुलिस को सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच कथित प्रेम प्रसंग के बारे में भी पता चला. अग्रवाल परिवार का आरोप है कि गोयल परिवार को सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने यह रिश्ता कायम रखा और उन्हें आश्वासन दिया कि सब ठीक रहेगा.

लोहागढ़ फोर्ट के सीसीटीवी फुटेज में जून की भीषण गर्मी के बावजूद एक व्यक्ति हुडी पहने हुए, केतन और सिया के वाहन का पीछा करते हुए और लोहागढ़ किले के आसपास उनकी गतिविधियों को ट्रैक करते हुए दिखाई दिया. इस असामान्य पहनावे ने पुलिस का ध्यान आकर्षित किया, जिससे अंततः उन्हें चेतन की पहचान करने और उसका पता लगाने में मदद मिली. इसके अलावा पुलिस को सिया के उस दिन के विवरण में भी विसंगतियां मिलीं, जिनमें केतन के गिरने के बाद उसके द्वारा कथित तौर पर दी गई व्याख्याएं भी शामिल थीं. इसके बाद पुलिस ने गहराई से मामले की जांच शुरु कर दी.

पुलिस कर रही हर पहलू की जांच 

शक के बाद पुलिस ने सिया और चेतन को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी. जब दोनों ने अस्पष्ट जवाब दिए, तो पुलिस ने पूछताछ और जांच तेज कर दी. जांच से यह संकेत मिलने लगे कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी. पुलिस को बाद में पता चला कि सिया और चेतन तीन साल से संपर्क में थे और इस साल जनवरी से जून के बीच उन्होंने 2,004 बार बात की थी, यानी फोन पर कुल 238 घंटे बिताए थे. पुलिस का आरोप है कि दोनों फेसटाइम और व्हाट्सएप कॉल के जरिए भी अक्सर बातचीत करते थे.

शुरू में सिया ने पुलिस को बताया कि केतन फोटो खिंचवाते समय फिसलकर खाई में गिर गया था. लेकिन पुलिस ने मंगलवार को कहा कि सिया और उसके प्रेमी चेतन ने केतन को धक्का देकर मार डाला और इसे एक दुर्घटना दिखाने की कोशिश की. पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को 23 जून को गिरफ्तार किया और अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था. अभी इस मामले की जांच जारी है.

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