Pune Murder Case: केतन अग्रवाल मामले में जांच में हुआ बड़ा खुलासा, केतन को मारने के लिए सेट था ‘कोडवर्ड’; ‘मैं नीचे झुक जाऊं तो समझ लेना…’

Ketan Agarwal Murder Case: हाल ही में कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. सोशल मीडिया पर दिख रही एक परफेक्ट लव स्टोरी के पीछे रची गई गहरी साजिश ने केतन की जान ले ली.

इस मामले की मास्टर माइंड सिया गोयल ने इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया कि पहले हर कोई इसे दुर्घटना ही समझ रहा था, लेकिन जब पुलिस ने नए सिरे से जांच शुरू की तो इस साजिश की परत दर परत खुलने लगी. हालिया जांच में पता चला कि सिया ने केतन को मारने के लिए कोड वर्ड तय किया हुआ था.

क्या था कोड वर्ड

सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पुलिस की पूछताछ में हत्या से जुड़े कई राज का खुलासा किया है. केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर जब पुलिस ने सिया से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके और चेतन के बीच एक कोडवर्ड तय हुआ था कि “जब मैं नीचे झुक जाऊं तो समझ लेना कि केतन को धक्का देना है.” डीएसपी गजानन टोम्पे के अनुसार सिया और चेतन ने 18 जून को इस हत्या की साजिश को अंजाम देने से पहले इसकी पूरी योजना बनाई थी. पुलिस की जाँच और CCTV फुटेज के अनुसार चेतन चौधरी ने लोहागढ़ किले में केतन और सिया का पीछा किया और विंचू काटा रिज के पास एक सुनसान चट्टान पर पहुंचकर सिया गोयल की ओर से पहले से तय सिग्नल का इंतजार किया.

टोम्पे का कहना है कि दोनों के बीच यह तय हुआ था कि सही समय आने पर सिया बैठकर इशारा करेगी. सिग्नल मिलने के बाद चेतन चौधरी पीछे से केतन अग्रवाल के पास गया, उसे धक्का देकर चट्टान से नीचे गिरा दिया और वहां से भाग गया.

चेतन साथ नहीं ले गया अपना फोन

पुलिस को चकमा देने के लिए सिया-चेतन ने एक और प्लानिंग की थी. पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि चेतन ने अपनी लोकेशन को ट्रैकिंग से बचाने के लिए अपना खुद का फोन अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया था और वह किसी दूसरे का फोन लेकर लोहागढ़ चला गया था. पुलिस की जांच में इस साजिश की परत-दर-परत खुल रही है.

सिया को है शराब पीने की आदत

सिया को शराब पीने की बुरी आदत है और उसके माता-पिता भी इस बात से भली-भांति वाकिफ थे. लेकिन, कभी उन्होंने इस बात का ज्रिक अग्रवाल परिवार से नहीं किया था. इसके अलावा सिया का बॉयफ्रेंड चेतन भी शराब पीता था. पुलिस कस्टडी में दोनों ने नशे की बात कबूल की है. सिया और 22 वर्षीय चेतन पहली बार एक कारोबारी बैठक में मिले थे. जिसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगीं।

इसके अलावा सिया भी अभी शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान केतन के चाचा से पता चला कि सिया ने पहले शादी को लेकर कुछ हिचकिचाहट जताई थी और एक बार पूछा था कि क्या शादी को एक साल के लिए टाला जा सकता है.