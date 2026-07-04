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क्या पहले से planned थी केतन अग्रवाल की मौत? ‘ये शादी नहीं होगी!’ सिया गोयल के snapchat मैसेज से कहानी में आया नया ट्विस्ट

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे लोहागढ़ मर्डर केस में एक नया ट्विस्ट सामने आया है. हाल ही में पुलिस को कई सबूतों के साथ सिया गोयल का एक snapchat मैसेज भी मिला है. इस मैसेज में सिया ने अपने दोस्त से कहा कि उनकी केतन से शादी होगी ही नहीं!

By: Shivangi Shukla | Published: July 4, 2026 3:13:01 PM IST

क्या पहले से planned थी केतन अग्रवाल की मौत?
क्या पहले से planned थी केतन अग्रवाल की मौत?


Siya Goyal Ketan Agarwal Case: पुणे के है हाई प्रोफ़ाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस जांच को जैसे-जैसे आगे बढ़ा रही है, वैसे-वैसे इस मामले की परत दर परत खुलती जा रही है. 

हाल ही में पुलिस को जांच के दौरान सिया गोयल द्वारा अपनी दोस्त को भेजा गया एक स्नैपचैट मैसेज मिला है, जिससे पता चलता है कि सिया ने पहले ही केतन की हत्या का प्लान बना लिया था.

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क्या है स्नैपचैट एंगल

सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान सिया और उसकी एक दोस्त के बीच हुई स्नैपचैट बातचीत सामने आई है. उन्होंने बताया कि चैट में सिया अपनी दोस्त से फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए अपने आधार कार्ड की कॉपी भेजने को कह रही है. सिया ने कथित तौर पर कहा, “मुझे अपना आधार कार्ड भेजो ताकि मैं उस शादी के लिए टिकट बुक कर सकूं जो कभी होने वाली ही नहीं है.”

जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि क्या कथित फ्लाइट बुकिंग हत्या की साजिश पर किसी को संदेह न होने देने और यह आभास कराने की योजना का हिस्सा थी कि शादी की तैयारियां जारी हैं. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह केतन की हत्या के बाद जांचकर्ताओं को गुमराह करने के लिए सिया और चेतन की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था. कथित चैट की प्रामाणिकता और मामले से इसका संबंध अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है, और मामला अभी भी जांच के अधीन है.

केतन अग्रवाल मर्डर केस के बारे में 

सिया गोयल और केतन अग्रवाल जो मंगेतर थे, 18 जून को महाराष्ट्र के पुणे जिले में लोहगढ़ किले पर गए थे. कथित तौर पर सिया, केतन से शादी नहीं करना चाहती थे, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर एक साजिश रची और लोहागढ़ किले में एक चट्टान से चेतन ने केतन को धक्का दिया.

शुरुआत में इस मामले को दुर्घटनावश हुई मौत के तौर पर दर्ज किया गया था. लेकिन बाद में जब केतन की बहन को सिया पर शक हुआ तो उसने इस मामले की फिर से जांच कराने की मांग की. जब पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चला कि गिरने की घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया था तो इसे हत्या की जांच में बदल दिया गया.

Tags: ketan agarwalpune murder casesiya goyal
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