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Ketan Agarwal Murder Case: ‘होने वाली दुल्हन से…’, अब वेडिंग प्लानर ने किया हैरान करने वाला खुलासा; पोस्ट वायरल

Ketan Agrawal Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड में वेडिंग प्लानर ने एक भावुक पोस्ट किया है. जिसे देख कर हर कोई हैरान है. वेडिंग प्लानर ने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यह पोस्ट वी थिंक हॉस्पिटालिटी के इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 3, 2026 10:45:08 PM IST

वेडिंग प्लानर ने किया सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट
वेडिंग प्लानर ने किया सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट


Ketan Agarwal Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है, अब उनके वेडिंग प्लानर ने एक भावुक पोस्ट किया है. जिसे देख कर हर कोई हैरान है. वेडिंग प्लानर ने यह पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है. यह पोस्ट वी थिंक हॉस्पिटालिटी के इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया गया. 

पोस्ट में क्या लिखा है?

पोस्ट में लिखा है कि ‘हम भारती मन और गहरे दुख के साथ वी थिंक हॉस्पिटालिटी परिवार बेहद प्रिय सदस्य केतन अग्रवाल के असमय निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. इसमे आगे लिखा है कि अग्रवाल परिवार के साथ हमारा  रिश्ता कई साल पुराना है. वे हमारे सिर्फ क्लाइंट नहीं, बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा हैं. हमें उनके दोनों बड़े बेटों की शादी को प्लान करने का सौभाग्य मिला था. 

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उन्होंने लिखा कि हम पूरे उत्साह के साथ उदयपुर में केतन के सपनों की शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे. पूरी योजना के दौरान केतन के साथ काम करना एक सुखद अनुभव था. वह बेहद सरल, खुशमिजाज और जमीन से जुड़े इंसान थे. हर छोटी-बड़ी तैयारी में उनकी सक्रिय भागीदारी रहती थी. वह अपनी होने वाली दुल्हन से बेहद प्यार करते थे और अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थे. 

पोस्ट में ये भी लिखा है कि ‘ ऐसे प्रेम, उम्मीद और खुशियों से भरे जीवन का इस तरह दुर्भावना और हिंसा का शिकार होकर अचानक समाप्त हो जाना बेहद दुखद और असहनीय है. वेडिंग प्लानर की तरफ से कहा गया कि ‘एक ऑर्गनाइजेशन के तौर पर, हम इस कभी न भरने वाले नुकसान से सदमे में हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, जो इस बहुत ज़्यादा दर्द से गुज़र रहे हैं.’

‘हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं’

पोस्ट में आगे लिखा है कि हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, जिसने केतन की जान ले ली. एक निर्दोष, दयालु और नेकदिल इंसान हमसे छिन गया. हम उनके परिवार के साथ बढ़ते से खड़े हैं और पीड़ितों को जल्द से जल्द कड़ी एवं निष्पक्ष सजा दिलाने की मांग करते हैं. केतन आपकी मुस्कान, आपका स्नेह और आपकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी.

क्या है पूरा  घटनाक्रम

पुणे के रहने वाले रियल स्टेट बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या उन्हीं की मंगेतर सिया गोयल और उनके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर कर दी थी. सिया केतन को लेकर एक किले पर गई था. जहां सिया और उसके कथित प्रेमी ने धक्का दे दिया.ऊंचाई से गिरने की वजह से केतन अग्रवाल की मौत हो गई. जब पुलिस ने मामले की जांच की तब जाके पूरे मामले का खुलासा हुआ.

Tags: ketan agarwal murder case
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