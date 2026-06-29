Ketan Murder Case: सिया गोयल के बॉयफ्रेंड के पास क्या कर रहे थे केतन के 1 करोड़ रुपये? हुआ हैरान करने वाला खुलासा

Ketan Murder Case: पुणे के हाई-प्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. जांच में पता चला है कि केतन की मंगेतर सिया, जिस पर उसकी हत्या का आरोप है, ने मर्डर से पहले केतन से ₹1 करोड़ लिए थे और अपने प्रेमी चेतन को दे दिए थे. यह पैसा शादी की शॉपिंग के नाम पर वसूला गया था. आरोप है कि सिया ने चेतन के साथ मिलकर केतन की हत्या की. 18 जून को दोनों ने केतन को लोहागढ़ किले के नीचे खाई में धकेल दिया.

केतन से ₹1 करोड़ वसूले गए

पुलिस जांच में पता चला है कि सिया ने शादी की तैयारियों के नाम पर केतन से ₹1 करोड़ मांगे थे. उसने यह पैसा अपने प्रेमी चेतन को उसका करियर और बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए दिया था.

ध्यान देने वाली बात यह है कि चौधरी आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड से थीं और उन्होंने गोयल से कहा था कि उन्हें स्टेबल होने में कम से कम तीन साल लगेंगे.

तीन साल बाद शादी का प्लान

कहा जाता है कि चेतन और सिया इस बात पर राज़ी हो गए थे कि केतन के मर्डर के बाद, शक से बचने के लिए वे तीन साल तक शादी नहीं करेंगे. चौधरी परिवार के फाइनेंशियली स्टेबल होने और मामला पब्लिक की नज़रों से हटने के बाद वे शादी करने वाले थे. इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि यह टाइमलाइन जांच से बचने और आखिर में गोयल परिवार की मंज़ूरी पाने के प्लान का हिस्सा थी.

कैब में ज़बरदस्ती बिठाया

कैब ड्राइवर वैभव जाधव ने भी इस केस में खुलासे किए हैं. जाधव वही कैब ड्राइवर है जिसकी कैब में सिया प्री-वेडिंग शूट के लिए मुंबई एयरपोर्ट गई थी. जाधव ने कहा कि प्री-वेडिंग शूट के लिए बाली ट्रिप पर जाने से पहले, सिया का बिहेवियर अजीब था; उसने कार में बैठने से भी मना कर दिया, जिसके बाद उसके भाई ने उसे ज़बरदस्ती कैब में बिठाया. बाद में सिया ने केतन का पासपोर्ट छिपा दिया, जिससे बाली ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी.

मर्डर का प्लान क्या था?

पुलिस के मुताबिक, केतन के मर्डर का प्लान पहले से बना हुआ था. इसमें यह पक्का करना भी शामिल था कि किले से धक्का दिए जाने के दौरान सिया केतन की पहुँच से दूर रहे. ऐसी स्थिति में दोनों ने एक-दूसरे को इशारा करने का प्लान बनाया. एक ऑफिसर ने बताया कि प्लान के मुताबिक, सिया को बैठकर इशारा देना था, जिसके बाद चौधरी को ऊपर आकर अग्रवाल को धक्का देना था.

उन्होंने तय किया था कि वह या तो पानी पीने या अपने जूते के फीते बाँधने के बहाने बैठ जाएगी. ऑफिसर ने कहा कि बैठना ही इशारा था. हालाँकि, गोयल को सुरक्षित रखने के लिए यह एक जानबूझकर किया गया कदम भी था.

न्यूज़ एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ऑफिसर ने कहा, “सिग्नल जानबूझकर इसलिए चुना गया था ताकि धक्का देने के दौरान गोयल पीड़ित की पहुँच में न रहे. उन्हें डर था कि अगर चेतन ने केतन को धक्का दिया और केतन ने गिरते समय सिया को पकड़ने की कोशिश की, तो वह भी खाई में गिर सकती है.”

18 जून को सिया और केतन का पीछा करते समय चौधरी ने अपनी मौजूदगी छिपाने का भी बहुत ध्यान रखा. पुलिस ने बताया कि वह जानबूझकर लोहागढ़ किले तक, जो लगभग 90 किलोमीटर दूर है, कार के बजाय स्कूटर से गया था.

सिया और चेतन के बीच ‘सीक्रेट कॉल’

जांच में यह भी पता चला कि गोयल ने अपनी मंगेतर को पहाड़ी से धक्का देने से करीब आधे घंटे पहले अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को फोन किया था. सूत्रों के मुताबिक, गोयल ने मर्डर से ठीक 34 मिनट पहले चौधरी से ‘सीक्रेट कॉल’ पर बात की थी. यह जानकारी उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड से मिली.

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को यह भी पता चला कि मर्डर की प्लानिंग मई के आखिर में हुई थी, और गोयल ने सबसे पहले 14 जून को केतन को पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश की थी.

लेकिन यह प्लान फेल हो गया क्योंकि केतन ने एक झाड़ी पकड़कर खुद को बचा लिया. फिर गोयल ने सांप वाली कहानी बनाकर दावा किया कि उसने गलती से उसे धक्का दे दिया था.