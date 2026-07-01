Ketan Murder Case: केतन की मौत से पहले कैफे में क्या कर रहे थे सिया और चेतन? नया वीडियो सामने आते ही मचा हड़कंप!

पुणे के सनसनीखेज केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस पूरे मामले में केतन की मंगेतर सिया गोयल ही मुख्य आरोपी है. आरोप है कि सिया ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को लोहगढ़ की 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया था. इस बीच, दोनों आरोपियों (सिया और चेतन) का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वे एक कैफे में बैठे बेहद खुश नजर आ रहे हैं.

NDTV के सूत्रों के मुताबिक, यह वीडियो 23 मई की रात करीब 9:30 बजे का है. फुटेज में सिया और चेतन एक कैफे में साथ बैठे हैं, दोनों काफी खुश हैं और आपस में बातचीत में डूबे हुए हैं. पुलिस इस वीडियो को जांच का हिस्सा बना सकती है, क्योंकि यह घटना से करीब एक महीने पहले का है और इसमें दोनों आरोपी एक साथ दिखाई दे रहे हैं. जांच एजेंसियां अब इस फुटेज की सच्चाई और मामले में इसके महत्व को खंगालने में जुटी हैं.

मंगेतर सिया के पास ही था केतन का मोबाइल

बिजनेस मैन केतन अग्रवाल की हत्या के बाद उनका मोबाइल फोन कुछ समय तक उनकी मंगेतर सिया गोयल के पास ही था, जिसे बाद में उसने अग्रवाल परिवार को सौंप दिया. पुलिस ने कोर्ट में इस बात का खुलासा किया है.

सोमवार को जब पुलिस ने आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की मांग की, तो कोर्ट को बताया कि वे यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या सिया ने केतन के फोन से कोई जरूरी सबूत मिटाए या डिलीट किए हैं. पुलिस के मुताबिक, केतन की हत्या की इस पूरी साजिश में चेतन की भी मुख्य भूमिका थी. इससे पहले, रविवार को पुलिस सिया को लेकर खुद क्राइम सीन (लोहगढ़) पहुंची थी, जहां उसकी मौजूदगी में ही खाई में एक डमी को गिराकर सीन रीक्रिएट किया गया.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘जांच में सामने आया है कि केतन को खाई में धकेलने के बाद उसका फोन सिया के पास ही रह गया था. बाद में उसने यह फोन केतन के परिवार को दे दिया. हम अब इस बात की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि क्या उस दौरान फोन से कोई छेड़छाड़ की गई या कोई अहम सबूत मिटाया गया.’

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी और सामने आया वीडियो सोशल मीडिया और सूत्रों से मिली इनपुट्स पर आधारित है. InKhabar इस वायरल वीडियो की सत्यता और प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है. मामले की पूरी सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.