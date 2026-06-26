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Ketan Murder Case: सिर्फ इस वजह से सिया ने केतन को दी दर्दनाक मौत; जानकर खौफ में आ जाएगा  मर्द समाज

Ketan Murder Case: लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या के बाद हर कोई हैरान है. एक बार फिर राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड दोहराया गया. वहीं अब इस मामले को लेकर एक और हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है.

By: Heena Khan | Published: June 26, 2026 1:39:41 PM IST

ketan murder case
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Ketan Murder Case: लोहागढ़ किले में केतन अग्रवाल की हत्या के बाद हर कोई हैरान है. एक बार फिर राजा रघुवंशी जैसा हत्याकांड दोहराया गया. वहीं अब इस मामले को लेकर एक और हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है. वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हत्या की आरोपी मंगेतर सिया गोयल ने पुलिस के सामने एक और अहम बात बताई है, जिससे जांच टीम हैरान रह गई है. सिया ने इस बात की जानकारी दी है कि केतन गंजे थे और विग पहनते थे यह बात उसे पसंद नहीं थी, इसलिए वो उनसे शादी करने को लेकर हिचकिचा रही थी. इतना ही नहीं, उसने इस बात का दावा किया कि इसी वजह से उसने सह-आरोपी चेतन के साथ रिश्ता बनाया और केतन की हत्या की साज़िश रची.

गिरफ्तारी  के बाद किसी ने नहीं की सिया से मुलाकात 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोनावला ग्रामीण पुलिस के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि गिरफ्तारी के बाद से सिया गोयल से मिलने कोई नहीं आया है. आम तौर पर परिवार के सदस्य मिलने आते हैं, लेकिन इस उससे मिलने परिवार से भी कोई नहीं आया है. वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिया अपने माता-पिता और भाई के साथ रहती है, फिर भी उनमें से कोई भी उसके बारे में पता करने पुलिस स्टेशन नहीं आया. इसके उलट, चेतन के पिता मामले की जानकारी लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे. 

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क्राइम सीन होगा री-क्रिएट 

न्यूज़ एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे ग्रामीण पुलिस लोहागढ़ किले में अपराध स्थल (क्राइम सीन) को फिर से तैयार करेगी ताकि यह समझा जा सके कि आरोपियों सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने हत्या कैसे की. घटना के समय आरोपियों की स्थिति और हमले के तरीके का पता लगाने के लिए एक डमी बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि सभी सबूत परिस्थितिजन्य हैं और हर छोटी-बड़ी बात की जांच की जा रही है. क्राइम सीन को फिर से तैयार करने का समय अभी तय नहीं किया गया है.

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Tags: crime newsketan murder casesiya goyal
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