Home > क्राइम > कुंडली ने पहले ही बता दिया था क्या होगा Ketan का हाल? 36 में से मिले थे 27 गुण; लेकिन ज्योतिष ने कही थी Siya के बारे में ये बड़ी बात

कुंडली ने पहले ही बता दिया था क्या होगा Ketan का हाल? 36 में से मिले थे 27 गुण; लेकिन ज्योतिष ने कही थी Siya के बारे में ये बड़ी बात

Ketan Agarwal Murder Case: महाराष्ट्र के हाई-प्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस की चर्चा हर किसी की जुबान पर है. इस मामले को लेकर रोज़ नए और हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं. किसी को इतना सा भी शक नहीं था कि केतन की हमसफर बनने वाली लड़की उसकी सांसे ही छीन लेगी.

By: Heena Khan | Published: July 2, 2026 9:43:13 AM IST

ketan murder case
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Ketan Agarwal Murder Case: महाराष्ट्र के हाई-प्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस की चर्चा हर किसी की जुबान पर है. इस मामले को लेकर रोज़ नए और हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं. किसी को इतना सा भी शक नहीं था कि केतन की हमसफर बनने वाली लड़की उसकी सांसे ही छीन लेगी. कहीं न कहीं दोनों परिवार ही सिया को केतन के लिए लकी चार्म और एक आदर्श जीवनसाथी मानते थे, ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों के 36 गुणों में से, 27 ज्योतिषीय गुणों के मिलान हुए थे. बड़े ही अरमानों से दोनों की सगाई हुई थी लेकिन एक ही दिन में दुनिया पलट गए. 

मिले थे 27 गुण 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री की कड़ियों को जोड़ने और मुख्य संदिग्धों सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी से सख्ती से पूछताछ करने में जुटी है. सूत्रों के हिसाब से केतन अग्रवाल और सिया गोयल के रिश्ते की बात जनवरी 2026 में शुरू हुई थी. शादी की संभावना जानने के लिए उनकी कुंडलियों का मिलान किया गया; ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ज्योतिषीय गणना में 36 में से 27 गुणों का मिलान पाया गया.

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ज्योतिष ने कही थी ये खास बात  

शायद ही आप ये बात जानते हों कि ज्योतिष में, 27 गुणों का मिलान शादी के लिए बहुत शुभ और बेहतरीन माना जाता है. विश्लेषण से यह भी पता चला कि केतन ‘देव गण’ (दैवीय स्वभाव) के थे और सिया ‘मनुष्य गण’ (मानवीय स्वभाव) की थीं; इसके आधार पर ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि ये एक आदर्श जोड़ी बनेगी और उनका वैवाहिक जीवन बहुत सफल रहेगा. इन नतीजों से खुश होकर दोनों परिवारों ने धूमधाम से सगाई की और शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं, जो नवंबर 2026 में होनी थी.

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Tags: crime newsketan agarwal murder casesiya goyal
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