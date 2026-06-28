केतन मर्डर केस में नया खुलासा! 3 साल की आजादी के लिए मंगेतर की हत्या, गूगल पर ट्रेनिंग और किले पर रिहर्सल… फेल होने पर तैयार था ‘Plan C’!

केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि सिया गोयल ने अपने ही मंगेतर केतन की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, ताकि उसे ‘तीन साल की आज़ादी. मिल सके.

करियर और शादी का वो खूनी गणित

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस पूरी साज़िश के पीछे सिया का प्रेमी चेतन चौधरी है. चेतन अपने पैर जमाना चाहता था, इसलिए उसने सिया से कहा था कि वे शादी के लिए कम से कम तीन साल का इंतज़ार करें. लेकिन दूसरी तरफ, सिया के परिवार वालों ने केतन के साथ उसकी शादी तय कर दी थी, जो इसी साल नवंबर में होनी थी. शादी टालने और वक्त चुराने के लिए सिया और चेतन ने मिलकर एक खौफनाक रास्ता चुना. उन्होंने तय किया कि वे केतन को रास्ते से हटा देंगे. इसके पीछे की सोच यह थी कि केतन की मौत के बाद परिवार में मातम छा जाएगा, जिससे अगले कुछ सालों तक सिया की शादी की कोई बात नहीं करेगा. इस दौरान सिया को खुलकर जीने की आज़ादी मिल जाती और चेतन भी अपने करियर पर फोकस कर लेता. इसके बाद दोनों आराम से शादी कर लेते.

फरवरी से ही बुना जा रहा था मौत का जाल

जांच में यह भी पता चला है कि केतन को ठिकाने लगाने की प्लानिंग आज-कल की नहीं थी, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट इसी साल फरवरी से ही लिखी जा रही थी.

गूगल पर ढूंढे मौत के तरीके: पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सिया और चेतन ने गूगल पर सर्च किया था कि मंगेतर को रास्ते से कैसे हटाया जाए और मर्डर के तरीके क्या-क्या हो सकते हैं.

लोनावला के किले पर मर्डर का रिहर्सल: वारदात को अंजाम देने से पहले दोनों अकेले पुणे के पास लोहगढ़ किले गए थे, ताकि मर्डर का ‘रिहर्सल’ कर सकें.

पुलिस से बचने की पूरी तैयारी: अगर पकड़े गए तो पुलिस को क्या जवाब देना है, दोनों ने इसकी भी बकायदा प्रैक्टिस की थी. शक की सुई उन पर न घूमे, इसके लिए उन्होंने वारदात के वक्त हुलिया बदलने का भी प्लान बनाया था.

सबूत मिटाने के लिए चैट डिलीट की, ‘प्लान C’ भी था तैयार

इससे पहले जांच में यह बात सामने आई थी कि दोनों ने बड़ी चालाकी से अपने फोन की पूरी चैट हिस्ट्री और रीसायकल बिन तक साफ कर दिए थे. हालांकि, पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोरेंसिक लैब भेज दिए हैं ताकि डिलीट किया गया डेटा रिकवर किया जा सके.

सांप का बहाना और वो खौफनाक मंजर…

14 जून को सिया, केतन को लेकर लोहगढ़ किले पहुंची. वहां उसने केतन को धक्का दे दिया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि केतन ने ढलान पर उगी एक झाड़ी पकड़ ली और उसकी जान बच गई. जब सिया ने देखा कि प्लान फेल हो गया, तो उसने बात संभालने के लिए नाटक रचा. वह ‘सांप-सांप’ कहकर चिल्लाने लगी और डर का बहाना बनाकर केतन से लिपट गई.

इसके बाद सिया दोबारा केतन को उसी किले पर ले जाने में कामयाब रही, लेकिन इस बार उसने अपने प्रेमी चेतन को भी वहां बुला लिया. मौका पाकर दोनों ने केतन को पीछे से गहरी खाई में धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस केस फाइलों से यह भी पता चला है कि अगर यह तरीका भी फेल हो जाता, तो आरोपियों ने एक ‘प्लान C’ भी तैयार रखा था.