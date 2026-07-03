Home > क्राइम > ‘बेचारी’ के पास ना तो कार ना ही कोई संपत्ति! सिया के बारे में 5 चौंकाने वाले खुलासे

‘बेचारी’ के पास ना तो कार ना ही कोई संपत्ति! सिया के बारे में 5 चौंकाने वाले खुलासे

Ketan Agarwal murder: केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

By: JP Yadav | Published: July 3, 2026 8:52:19 PM IST

'बेचारी' के पास ना तो कार ना ही कोई संपत्ति! सिया के बारे में 5 चौंकाने वाले खुलासे
'बेचारी' के पास ना तो कार ना ही कोई संपत्ति! सिया के बारे में 5 चौंकाने वाले खुलासे


एक सप्ताह से अधिक समय से पुणे में हुआ केतन मर्डर केस लगातार चर्चा में बना हुआ है. सिया गोयल पर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रचने का आरोप है. महाराष्ट्र पुलिस की जांच में लगातार और करीब-करीब रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस की जांच में आरोपी सिया गोयल के बारे में नई और अहम जानकारियां मिल रही हैं. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे सिया गोयल के बारे में हर वो बात, जो केतन मर्डर से भी जुड़ी हुई हैं. 

बिजनेस फैमिली से हैं सिया गोयल?

पुणे की रहने वाली सिया गोयल (20) हाई प्रोफाइल परिवार से संबंध रखती हैं. उनका परिवार बिजनेस से ताल्लुक रखता है. उसका परिवार सूखे मेवे और मसालों के थोक व्यापार/कारोबार से जुड़ा है. फिलहाल पुणे के बिबवेवाड़ी में रहता है.  पिता प्रवीण गोयल पुणे के मार्केट यार्ड में सूखे मेवे और मसालों का एक बड़ा थोक व्यापार चलाते हैं, जो शहर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक बन चुका है.

You Might Be Interested In

12 वीं फेल हो गई थी सियाल 

मां पूजा गोयल के साथ मीडिया इंटरव्यू के अनुसार, सिया गोयल पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं है. सिया 12वीं कक्षा की परीक्षा में फेल हो गई थीं. परिवार के कहने पर उसने एक प्राइवेट कॉलेज में कॉमर्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया.

किया बिजनेस शुरू

सिया अगर चाहतीं तो परिवार और माता-पिता के संपर्कों के जरिये  कॉर्पोरेट नौकरी कर सकती थी, लेकिन सिया से अलग राह चुनी. सिया घर पर ही रही और पुणे में घर से ही बेकरी का छोटा सा बिजनेस शुरू किया. यह बहुत कम लोग जानते होंगे कि सिया जिद्दी और जीवन में कुछ अलग करनी की तमन्ना रखती है. 

ना कार और ना ही घर

सिया गोयल भले ही बिजनेस परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन हाई-प्रोफाइल प्रोफेशनल करियर या अपनी कोई बड़ी निजी संपत्ति नहीं है. यहां तक कि सिया के नाम कोई कार या अन्य संपत्ति भी नहीं है.यह अलग बात है कि वह एक अमीर परिवार से आती है.

क्या है पूरा विवाद 

आरोप है कि 18 जून, 2026 को लोहागढ़ किले के पास मंगेतर केतन अग्रवाल की मौत में सिया गोयल मुख्य आरोपी है. उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को मारा.पुलिस ने दावा किया कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने केतन को पहाड़ी से नीचे धकेलने की बात कबूल कर ली है.पुलिस का कहना है कि हत्या की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई गई थी और इसे किले की दूसरी यात्रा के दौरान अंजाम दिया गया. 

साजिश के तहत मारा गया केतन को

पुलिस के मुताबिक, सिया और केतन ने मौत से चार दिन पहले लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया था. उस यात्रा के दौरान सिया ने कथित तौर पर सांप देखने का नाटक करके उसे धक्का देने की कोशिश की थी.  इत्तेफाक से केतन उस कोशिश में बच गया था.

यह भी पढ़ें: खूबसूरत पत्नियों और प्रेमिकाओं को बेहोश करके करवाते थे घिनौना काम!

पुलिस का दावा है कि सिया ने फिर केतन को अपने जन्मदिन से एक दिन पहले 18 जून को दोबारा फोर्ट जाने के लिए मनाया. दूसरी यात्रा के दौरान उसने कथित तौर पर उसे चट्टान से धक्का दे दिया. घटना के बाद सिया ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि तस्वीरें लेते समय केतन गलती से फिसल गया था.

यह भी पढ़ें:  Patna Human Trafficking Racket: एक युवक के साथ क्या कर रही थीं 10 खूबसूरत कॉल गर्ल, होटल के कमरे का नजारा देख चौंक गई पुलिस

14 दिन की न्यायिक हिरासत में सिया-चेतन

वहीं, पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद दोनों आरोपियों को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ए.एम. विभूते के सामने पेश किया गया.

यह भी पढ़ें:  पत्नी गैरमर्द संग पकड़ी गई थी होटल में, फिर बच्चों को बाहर भेज कमरे में अफसर के साथ रही

उधर, अभियोजन पक्ष ने पुलिस हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने की मांग की. उनका तर्क था कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के मोबाइल फोन से मिली चैट में कुछ संकेत और कोड वाली भाषा थी, इसलिए बातचीत का मतलब समझने के लिए हिरासत में रखकर और पूछताछ करना ज़रूरी है. 

यह भी पढ़ें:  पति गया विदेश तो भतीजे से रात को बनाने लगी संबंध, एक दिन दोनों अकेले थे कमरे में; इसके बाद हो गया कांड

Tags: ketan agarwal murder
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026

सेहत की गड़बड़ी का इशारा हैं पैरों के 8 संकेत!

July 2, 2026

इन संकेतों से जानिए, आपके शरीर में कौन-सा विटामिन कम...

July 2, 2026
‘बेचारी’ के पास ना तो कार ना ही कोई संपत्ति! सिया के बारे में 5 चौंकाने वाले खुलासे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘बेचारी’ के पास ना तो कार ना ही कोई संपत्ति! सिया के बारे में 5 चौंकाने वाले खुलासे
‘बेचारी’ के पास ना तो कार ना ही कोई संपत्ति! सिया के बारे में 5 चौंकाने वाले खुलासे
‘बेचारी’ के पास ना तो कार ना ही कोई संपत्ति! सिया के बारे में 5 चौंकाने वाले खुलासे
‘बेचारी’ के पास ना तो कार ना ही कोई संपत्ति! सिया के बारे में 5 चौंकाने वाले खुलासे