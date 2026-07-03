‘बेचारी’ के पास ना तो कार ना ही कोई संपत्ति! सिया के बारे में 5 चौंकाने वाले खुलासे

एक सप्ताह से अधिक समय से पुणे में हुआ केतन मर्डर केस लगातार चर्चा में बना हुआ है. सिया गोयल पर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर रचने का आरोप है. महाराष्ट्र पुलिस की जांच में लगातार और करीब-करीब रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस की जांच में आरोपी सिया गोयल के बारे में नई और अहम जानकारियां मिल रही हैं. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे सिया गोयल के बारे में हर वो बात, जो केतन मर्डर से भी जुड़ी हुई हैं.

बिजनेस फैमिली से हैं सिया गोयल?

पुणे की रहने वाली सिया गोयल (20) हाई प्रोफाइल परिवार से संबंध रखती हैं. उनका परिवार बिजनेस से ताल्लुक रखता है. उसका परिवार सूखे मेवे और मसालों के थोक व्यापार/कारोबार से जुड़ा है. फिलहाल पुणे के बिबवेवाड़ी में रहता है. पिता प्रवीण गोयल पुणे के मार्केट यार्ड में सूखे मेवे और मसालों का एक बड़ा थोक व्यापार चलाते हैं, जो शहर के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्रों में से एक बन चुका है.

12 वीं फेल हो गई थी सियाल

मां पूजा गोयल के साथ मीडिया इंटरव्यू के अनुसार, सिया गोयल पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं है. सिया 12वीं कक्षा की परीक्षा में फेल हो गई थीं. परिवार के कहने पर उसने एक प्राइवेट कॉलेज में कॉमर्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया.

किया बिजनेस शुरू

सिया अगर चाहतीं तो परिवार और माता-पिता के संपर्कों के जरिये कॉर्पोरेट नौकरी कर सकती थी, लेकिन सिया से अलग राह चुनी. सिया घर पर ही रही और पुणे में घर से ही बेकरी का छोटा सा बिजनेस शुरू किया. यह बहुत कम लोग जानते होंगे कि सिया जिद्दी और जीवन में कुछ अलग करनी की तमन्ना रखती है.

ना कार और ना ही घर

सिया गोयल भले ही बिजनेस परिवार से संबंध रखती हैं, लेकिन हाई-प्रोफाइल प्रोफेशनल करियर या अपनी कोई बड़ी निजी संपत्ति नहीं है. यहां तक कि सिया के नाम कोई कार या अन्य संपत्ति भी नहीं है.यह अलग बात है कि वह एक अमीर परिवार से आती है.

क्या है पूरा विवाद

आरोप है कि 18 जून, 2026 को लोहागढ़ किले के पास मंगेतर केतन अग्रवाल की मौत में सिया गोयल मुख्य आरोपी है. उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को मारा.पुलिस ने दावा किया कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने केतन को पहाड़ी से नीचे धकेलने की बात कबूल कर ली है.पुलिस का कहना है कि हत्या की योजना बहुत सोच-समझकर बनाई गई थी और इसे किले की दूसरी यात्रा के दौरान अंजाम दिया गया.

साजिश के तहत मारा गया केतन को

पुलिस के मुताबिक, सिया और केतन ने मौत से चार दिन पहले लोहगढ़ फोर्ट का दौरा किया था. उस यात्रा के दौरान सिया ने कथित तौर पर सांप देखने का नाटक करके उसे धक्का देने की कोशिश की थी. इत्तेफाक से केतन उस कोशिश में बच गया था.

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पुलिस का दावा है कि सिया ने फिर केतन को अपने जन्मदिन से एक दिन पहले 18 जून को दोबारा फोर्ट जाने के लिए मनाया. दूसरी यात्रा के दौरान उसने कथित तौर पर उसे चट्टान से धक्का दे दिया. घटना के बाद सिया ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि तस्वीरें लेते समय केतन गलती से फिसल गया था.

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14 दिन की न्यायिक हिरासत में सिया-चेतन

वहीं, पुणे की एक अदालत ने शुक्रवार (03 जुलाई, 2026) को रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद दोनों आरोपियों को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ए.एम. विभूते के सामने पेश किया गया.

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उधर, अभियोजन पक्ष ने पुलिस हिरासत को तीन दिन और बढ़ाने की मांग की. उनका तर्क था कि सिया गोयल और चेतन चौधरी के मोबाइल फोन से मिली चैट में कुछ संकेत और कोड वाली भाषा थी, इसलिए बातचीत का मतलब समझने के लिए हिरासत में रखकर और पूछताछ करना ज़रूरी है.

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