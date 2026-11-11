किसान के केले का छिलका उतारते, उससे पहले सामने था चौंकाने वाला नजारा; तत्काल बुलानी पड़ी पुलिस

केरल के अलाप्पुझा जिले के हरिपाद में राज्य सरकार के ‘कृषि भवन’ द्वारा 2022 में ‘सर्वश्रेष्ठ युवा किसान’ का पुरस्कार पाने वाले धनेश एस. नायर (उर्फ डैनी) को सोमवार (09 नवंबर, 2026) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. उस पर आरोप है कि वह केले के गुच्छों के अंदर छिपाकर MDMA जैसी महंगी सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी कर रहा था. जांच में शामिल अलुवा के एक अधिकारी ने बताया कि हमें पता चला है कि कर्नाटक के मैसूर के पास नंजनगुड में नायर के केले के बागान हैं. वह काफी समय से केले के गुच्छों में सिंथेटिक ड्रग्स छिपाकर कर्नाटक से केरल ला रहा था. यहां लाने के बाद उसके पास लोगों का एक ऐसा नेटवर्क है जो इन ड्रग्स को राज्य के कई जिलों में बांटता है.

पुलिस के अनुसार, 31 वर्षीय धनेश एस. नायर को एर्नाकुलम जिले से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 8 ग्राम MDMA और 803 ग्राम संदिग्ध हशीश ऑयल मिला। पुलिस ने उसके घर पर पक्षियों को दाना खिलाने वाले बर्तन (बर्ड फीडर) से भी कुछ ड्रग्स बरामद कीं.

न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

पुलिस के मुताबिक, नायर के खिलाफ ‘नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट’ (NDPS एक्ट) की गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि नायर की गिरफ्तारी उसके नेटवर्क से जुड़े दो लोगों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के बाद हुई है.

इन दोनों की पहचान हरिकृष्णन केएस और शिनु सेबेस्टियन के रूप में हुई है. हरिकृष्णन को अलुवा के एक लॉज से पकड़ा गया, जिसके पास से 185 ग्राम संदिग्ध MDMA मिला। वहीं, थोप्पुमपाडी के रहने वाले शिनु सेबेस्टियन के पास से 7 ग्राम MDMA बरामद हुआ.

वीडियो भी आया सामने

अधिकारी ने बताया कि उनके पास से जब्त किए गए एक मोबाइल फोन से हमें ऐसे वीडियो मिले, जिनमें ड्रग्स को केले की खेप के बीच छिपाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है. हरिकृष्णन और शिनु दोनों ही ड्रग्स की तस्करी और सप्लाई में शामिल थे. वो धनेश एस. नायर की मदद से केरल तक ड्रग्स पहुंचाते थे. कभी-कभी वे खुद भी नायर से ड्रग्स खरीदते थे और आगे बेचते थे. ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में वे इस काम में लगे हुए थे.

पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि नायर के बेंगलुरु में रहने वाले नाइजीरियाई नागरिकों से संबंध थे, जो ड्रग्स बनाने और सप्लाई करने का काम करते हैं. अधिकारी ने कहा कि हमें यह पता लगाना है कि केरल में उसका नेटवर्क कितना बड़ा है और उसके लिए कितने लोग काम करते थे.

कृषि मंत्री ने भी जताई हैरानी

कृषि मंत्री टी. सिद्दीक ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि एक युवा और पुरस्कार विजेता किसान ड्रग्स तस्करी के रास्ते पर चला गया. उन्होंने कहा कि उसकी हरकतें मेहनती किसान समुदाय का अपमान हैं. यह चौंकाने वाली बात है कि खेती-किसानी से जुड़ा कोई व्यक्ति ऐसे अपराधों में शामिल हो सकता है। मैंने विभाग के निदेशक से उसके बैकग्राउंड के बारे में रिपोर्ट मांगी है.