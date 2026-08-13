Home > क्राइम > फेमस यूट्यूबर की पत्नी को कंडक्टर से प्यार, पढ़ाई के बहाने लड़ाती थी इश्क, एक दिन बस में सफर करते-करते…

फेमस यूट्यूबर की पत्नी को कंडक्टर से प्यार, पढ़ाई के बहाने लड़ाती थी इश्क, एक दिन बस में सफर करते-करते…

Akhil NRD Megha News: सोशल मीडिया पर अक्सर कपल की मुस्कुराती तस्वीरें देखकर लगता है कि, उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है. असल में, कैमरे के सामने दिखने वाली कहानी के पीछे की हकीकत कई बार बिल्कुल अलग होती है. केरल के फेमस कंटेंट क्रिएटर अखिल NRD और उनकी पत्नी मेघा से जुड़ा मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

By: Lalit Kumar | Published: August 13, 2026 6:21:11 PM IST

फेमस यूट्यूबर की पत्नी को कंडक्टर से प्यार. (AI)
फेमस यूट्यूबर की पत्नी को कंडक्टर से प्यार. (AI)


Akhil NRD Megha News: सोशल मीडिया पर अक्सर कपल की मुस्कुराती तस्वीरें देखकर लगता है कि, उनकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है. असल में, कैमरे के सामने दिखने वाली कहानी के पीछे की हकीकत कई बार बिल्कुल अलग होती है. केरल के फेमस कंटेंट क्रिएटर अखिल NRD और उनकी पत्नी मेघा से जुड़ा मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. रिपोर्टों के मुताबिक, अखिल ने दावा किया है कि उनकी पत्नी घर छोड़कर एक बस कंडक्टर के साथ चली गईं. हालांकि, मामले से जुड़े कई दावे सोशल मीडिया और रिपोर्टों में अलग-अलग रूप में सामने आए हैं, इसलिए इन्हें अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक पुष्टि जरूरी है.

पहले प्यार, फिर शादी की खुशियां

अखिल NRD केरल के नूरानाड इलाके से हैं और यूट्यूब व सोशल मीडिया पर लंबे समय से कंटेंट बना रहे हैं. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उनके यूट्यूब चैनल पर करीब 47 लाख सब्सक्राइबर हैं. नवंबर 2024 में अखिल और मेघा ने शादी की थी. शादी से पहले भी दोनों एक-दूसरे को जानते थे और अखिल ने उस समय बताया था कि शादी तक पहुंचने में उन्हें करीब ढाई से तीन साल का इंतजार करना पड़ा.

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शादी के बाद दोनों की साथ में तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आते रहे. यही वजह है कि हालिया विवाद की खबर सामने आने के बाद उनके प्रशंसक भी हैरान रह गए.

बस कंडक्टर से जुड़ा क्या है मामला?

रिपोर्टों में अखिल की ओर से दावा किया गया है कि, उनकी पत्नी मेघा की मुलाकात एक बस कंडक्टर से हुई और बाद में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं. मेघा एक सरकारी कोर्स के सिलसिले में बस से यात्रा करती थीं और इसी दौरान कंडक्टर से उनकी जान-पहचान हुई. बाद में दोनों फरार हो गए. कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि, मेघा के घर से जाने की घटना से जुड़ी CCTV फुटेज की चर्चा सामने आई है. हालांकि, इस फुटेज और पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक जानकारी स्पष्ट नहीं है.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

अखिल और मेघा से जुड़ी खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. कुछ लोग इसे रिश्तों में भरोसे से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली तस्वीरों के आधार पर किसी की निजी जिंदगी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.

Tags: crime newshome-hero-pos-2kerala news
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