Women Card खेलना पड़ा भारी! रिश्तेदार के घर पकड़ी गई यूट्यूबर शिमजिथा, दीपक आत्महत्या मामले में बड़ा ट्विस्ट

Kerala Viral Video Case: केरल पुलिस ने 42 साल के दीपक यू सी की आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी शिमजिथा मुस्तफा को बुधवार को वडाकरा में एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया है.

By: Heena Khan | Published: January 22, 2026 10:54:04 AM IST

Kerala Viral Video Case: केरल पुलिस ने 42 साल के दीपक यू सी की आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी शिमजिथा मुस्तफा को बुधवार को वडाकरा में एक रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया है. जिसके बाद महिला youtuber को कुन्नमंगलम की एक कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया, और उसे मंजरी जेल में ट्रांसफर करने की योजना है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह गिरफ्तारी पूरे राज्य में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के बाद हुई, साथ ही उसे देश छोड़कर जाने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था.

जानिए पूरा मामला 

जानकारी के मुताबिक हुआ कुछ यूं था कि रविवार को दीपक अपने घर पर मृत पाए गए थे. लेकिन उनकी मौत से पहले एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ था, जिसमें कथित तौर पर वो केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) की बस में अपनी महिला सह-यात्री शिमजिथा के साथ बदसलूकी करते दिख रहे थे. पब्लिक में हुई बेइज्जती को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से, टेक्सटाइल कंपनी में काम करने वाले उस नौजवान ने ये कदम उठाया. पुलिस ने बाद में शिमजिथा को वडाकरा में ढूंढ निकाला, जहां वो चोरोड में अपने घर से एक रिश्तेदार के घर चली गई थी. कोइलांडी तालुक अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद उसे कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस अब उसका मोबाइल फोन हासिल करने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता चल सके कि वीडियो क्लिप को एडिट किया गया था या उसमें कोई बदलाव किया गया था. इस बीच, स्टेशन के बाहर भीड़ जमा हो गई और उन्होंने शिमजिथा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने समेत कड़ी कार्रवाई की मांग की. घटनाओं का सिलसिला तब शुरू हुआ जब दीपक 16 जनवरी को KSRTC बस से कन्नूर गया, उसी दिन पय्यानूर में कथित घटना हुई थी. उसके साथ यात्रा कर रही महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया और कहा गया कि उसने जानबूझकर उसे छुआ था.

