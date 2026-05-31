Crime News: मौत से लड़ रहा था डेढ़ साल का मासूम, डांस फ्लोर पर नाच रही थी मां; सौतेले बाप ने पार की हैवानियत की सारी हदें

Kerala Toddler Death Case: एक छोटा सा मासूम बच्चा, जिसने अभी तक दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं. जो अभी बस चलना और बोलना सीख ही रहा था कि उसे एक ऐसी क्रूरता का शिकार होना पड़ा, जिसे सुन बड़े-बड़े लोगों की रूह कांप जाए. केरल के तिरुवनंतपुरम के नेदुमंगड में डेढ़ साल के मासूम बच्चे अर्शीद की मौत से पूरा राज्य हिल चुका है. इस घटना पर यकीन कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया कि कोई छोटे से बच्चे पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है? ये मौत महज हत्या नहीं बल्कि निर्मम हत्या है. जिसकी सजा फांसी से कम तो नहीं चाहिए. पुलिस जांच के मुताबिक, मासूम की मौत गले में खाना फंसने के कारण नहीं बल्कि उसे लगातार पीटने के कारण हुई है. सही सुना एक डेढ़ साल के मासूम को इसकदर मारा-पीटा गया कि उसकी मौत हो गई.

डांस प्रोग्राम में नाच रही थी मां

घटना वाले दिन मासूम अर्शीद अपने सौतेले पिता अश्कर के साथ था. अश्कर ने ही अस्पताल और पुलिस को गुमराह किया था. उसने पुलिस को बताया था कि वह बच्चे को चावल खिला रहा था. तभी उसने उल्टी कर दी और खाना गले में फंस गया. बच्चे को वह जल्दीबाजी में अस्पताल लेकर आ गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए. सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब मासूम अपनी जिंदगी की आखिरी सांसे गिन रहा था तब उसकी असली मां जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखकर पाला वह घर पर छोड़कर तमिलनाडु में एक ‘डांस प्रोग्राम’नाच रही थी.

पार हुई क्रूरता की सारी हदें

इन्क्वेस्ट रिपोर्ट के सामने आने के बाद इस निर्मम हत्या की सारी सच्चाई सामने आ चुकी है. रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे के शरीर पर शारीरिक शोषण (फिजिकल असॉल्ट) के एक नहीं बल्कि कई निशान पाए गए हैं. जो काफी गहरे और पुराने है. जिसका मतलब उसे काफी समय से मारा-पीटा जा रहा है. 1 से 1.5 साल के मासूम को इसकदर मारना किसी क्रूरता से कम नहीं है. कुछ तस्वीरें भी सामने आई थीं, जिसमें उसके दोनों छोटे से प्यारे हाथों में प्लास्टर बंधा हुआ था. अश्कर और अखिला ने अपनी क्रूरता छिपाते हुए कहा था कि बच्चा गिर गया था.

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परिवार और रिश्तेदारों ने खोला राज़

परिवार और रिश्तेदारों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अलग पहलू से जांच शुरू कर दी. रिश्तेदारों ने पुलिस को जानकारी दी कि सौतेला पिता अश्कर को काफी बुरी तरह से मारता और असहनीय यातनाएं देता था. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया गया है. पुलिस ने हत्या की पुष्टि कर दी है. वहीं जल्द क्रूर सौतेले बाप और एक लापरवाह और इंसानियत विहीन मां आखिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. जल्द ही दोनों को उनकी क्रूरता की सजा दी जाएगी.

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