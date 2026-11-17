Nilambur Robbery Case: केरल में एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने दिनदहाड़े होने वाली लूट की घटनाओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोमवार 16 नवंबर 2026 को एक कारोबारी परिसर के पास 4 लोगों ने मिलकर 36 साल के शख्स को निशाना बनाया. पहले उसे रास्ते में रोका गया, फिर चाकू से हमला कर उसके पास मौजूद लाखों रुपये लूट लिए गए. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पीड़ित खुद को हमलावरों से बचाने की कोशिश करता नजर आ रहा है. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

सीढ़ियों से उतरते समय फिरोज को निशाना बनाया गया

यह घटना सोमवार सुबह करीब 11:45 बजे केरल के मलप्पुरम जिले में नीलांबुर के पास हुई. पुलिस के मुताबिक, पीड़ित, जिसकी पहचान 36 साल के फिरोज के तौर पर हुई है, एक बिज़नेस कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी चार लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया.

शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने फिरोज से 9.95 लाख रुपये कैश छीनने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया, तो उस पर चाकू से हमला किया गया, जिससे वह घायल हो गया. हमलावरों ने उसके साथ भी मारपीट की और कैश लेकर मौके से भाग गए.

तीन बदमाश हमला करते रहे

जो वीडियो सामने आया है, उसमें क्राइम का तरीका साफ दिख रहा था. फुटेज के मुताबिक, चार में से तीन आरोपी फिरोज पर हमला करते रहे, जबकि चौथा कैश का बंडल लेकर भाग गया. इस दौरान, फिरोज हमलावरों से बचने के लिए संघर्ष करता दिखा. आरोपियों ने कथित तौर पर उसकी शर्ट भी फाड़ दी. लूट के बाद, पीड़ित को मौके से भागते हुए देखा गया.

BNS सेक्शन के तहत FIR दर्ज

पुलिस ने इंडियन पीनल कोड (IPC) के अलग-अलग सेक्शन के तहत FIR दर्ज की है. इनमें सेक्शन 126 के तहत गलत तरीके से रोकना, सेक्शन 118 के तहत खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना, सेक्शन 309 के तहत लूटपाट, और सेक्शन 3(5) के तहत कॉमन इंटेंशन शामिल हैं.

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. सामने आए वीडियो के आधार पर चारों आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. वे अभी इस क्राइम को करने वालों की जांच कर रहे हैं और यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या उन्होंने पहले से फिरोज को टारगेट किया था. दिनदहाड़े हुई इस लूटपाट ने नीलांबुर इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है.