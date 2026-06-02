मां के लिव-इन आशिक ने मासूम को दी तालिबानी मौत; प्राइवेट पार्ट नोचा, सिगरेट से पांव जलाए, बॉडी पर मिले 51 जख्म!

आज के दौर में लोगों के ऊपर इस कदर क्रूरता हावी हो जाता है कि न सामने बैठे बड़ों का लिहाज हो है और बच्चों की जान की परवाह. ज्यादातर हत्या के मामलों में सालों से हो रहे उत्पीड़न की हिस्ट्री मिलती है. ऐसा ही एक मामला केरल से सामने आया है जिसने लोगों की रूह कंपा दी है. ये घटना है केरल के तिरुवनंपुरम की, जहां एक मां के लिव-इन पार्टनर ने एक दूध मुंहे बच्चे की पीट-पीटकर जान ले ली. बताया जा रहा है कि हत्या की साजिश तो 3 महीने पहले ही रच दी गई थी. सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो मां अपने बच्चों को बचाने के लिए धधकती आग और खौफनाक लहरों से भिड़ जाती हैं, उसी दौर में मासूम की मां ने आंखों पर पट्टी और मुंह पर ताला लगा लिया. और मूक बनके अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे की मौत का तमाशा देखती रह गई.

अस्पताल पहुंचते ही तोड़ा दम

यह घटना केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 20 किलोमीटर दूर नेदुमंगड के पानावूर इलाके की है जहां 29 मई को लहूलुहान डेढ़ साल के मासूम अर्शीद को पावनूर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने मासूम को मृत घोषित कर दिया. जब डॉक्टर्स ने हादसे के पीछे के कारणों को लेकर पूछताछ की तो 21 वर्षीय मां अखिला के लिव-इन पार्टनर अश्कर ने गले में खाना फंसने का बहाना बनाया.

सवालों के घेरे में पोस्टमार्टम

जब मृत्यु के कारणों पर अस्पताल स्टाफ को शक हुआ तो बच्चे का पोस्टमार्टर कराया गया और सारा सच सामने आ गया. रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि बच्चे को हैवी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है. शरीर पर भी 51 गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं. इसके अलावा बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर चोट और पैरों पर सिगरेट से जलने के निशान भी मिले हैं. इस मामले की जानकारी नेदुमंगड पुलिस को दी गई तो 30 मई की रात को बच्चे की मां और उसके प्रेमी की गिरफ्तारी किया गया. बाद में अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

घर पर रीक्रिएट किया बच्चे का मर्डर सीन

21 वर्षीय मां अखिला और प्रेमी अश्कर की गिरफ्तारी के बाद, इस मामले का सच जानने के लिए जब पुलिस घर पहुंची तो अश्कर ने खुद-ब-खुद सारे राज़ उगल दिए. उसने बताया कि करीब 3 महीने पहले ही बच्चे को मौत के घाट उतराने की प्लानिंग कर ली थी और पिछले 1 साल से बच्चे को तड़पा रहा था. पूछताछ में सामने आया कि अश्कर डेढ़ साल के मासूम को अखिला और अपने रिश्ते के बीच एक बाधा मानता था. मासूम अर्शीद के पिता ने 2 साल पहले ही सुसाइड कर लिया था, उस वक्त अखिला 3 महीने की प्रेग्नेंट थी.

निर्ममता से बच्चे को तड़पाया

अपने बयान में अश्कर ने बताया कि कैसे उसे बच्चे की मौत के कुछ ही सप्ताह पहले मासूम को बुरी तरह से पीटा. इतना ही नहीं, बच्चे की चीखों को दबाने के लिए उसके मुंह में कपड़ा भी ठूंस देता था. इस दौरान उसने बच्चे को कई बार सिगरेट से भी जलाया और उसके जेनिटल पार्ट पर भी वार किए. साक्ष्यों को लेकर अश्कर ने बताया कि जैसे ही मां अखिला बच्चे को लेकर अस्पताल गई थी, उसने पीछे से बच्चे को पीटने और जलाने में इस्तेमाल हुई चीजें- लाठी और लाइटर को नहर में फेंक दिया था.

कंटेंट क्रिएटर की वीडियो से खुला राज

इस मामले में एक सबूत प्रेमी अश्कर नहीं मिटा पाया था और वो था एक कंटेंट क्रिएटर का वीडियो, जो मासूम की हत्या के करीब 2 सप्ताह पहले शूट किया गया था. कंटेंट क्रिएटर के पूछने पर मां ने बताया कि बच्चा साइकिल से गिर गया जिससे उसकी बाजू में फ्रेक्चर हुआ है, जबकि बच्चे पर हो रहे अत्याचारों के बारे में मां अखिला को पूरी जानकारी थी. उसने पुलिस को बताया कि कई बार उसने प्रेमी को मासूम बच्चे को हाथों और लाठियों से पीटते देखा था, लेकिन फिर भी इस क्रूरत को नहीं रोक पाई.

पहली पत्नी के साथ क्रूरता का खुलासा

इस मामले में जांच में पुलिस ने पाया कि आरोपी अश्कर अपनी पहली पत्नी अमीना के साथ भी हिंसक रवैया अपनाता था. यही कारण है कि बच्चे के साथ महीनों तक क्रूरता का एक पैटर्न बन गया. इस मामले में पहली पत्नी की मां शाजिला ने मीडिया से बातचीत की और बचाया कि कैसे वो पहली पत्नी अमीना को बाथरूम में ले जाकर पीटता था. कई बार उसका सिर दीवार पर पटका और उसे छत के पंखे से लटकाने की भी कोशिश की. पहली पत्नी की आवाज दबाने के लिए भी आरोपी मुंह में कपड़ा ठूंसता था. अमीना की मां ने बताया कि अश्कर की क्रूरता की वजह से उनकी बेटी 13 महीने तक वेंटीलेटर पर भी रही.

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