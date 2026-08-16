'भगवान का ऑर्डर था, इसलिए स्वर्ग भेज दिया' कहकर छीन लीं मां-बाप की सांसें, चीखती रही बेबस दादी; वीडियो बनाकर... पुलिस भी रह गई हैरान!

केरल के इडुक्की जिले से एक बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 29 वर्षीय युवक ने अपने ही माता-पिता की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी. एझुकुमवयल इलाके में हुई इस खौफनाक घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. आरोपी की पहचान अगीश के रूप में हुई है, जिसने अपने 59 वर्षीय पिता एंटनी और 55 वर्षीय मां वालसम्म को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को शुक्रवार रात करीब साढ़े नौ बजे अंजाम दिया. हत्या करने के बाद उसने घायल माता-पिता का एक वीडियो अपने एक रिश्तेदार को भेज दिया था, जिसके बाद इस खौफनाक राज से पर्दा उठा. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी नशे का आदी था और उसने पुलिस के सामने बेहद हैरान करने वाला बयान देते हुए दावा किया कि उसने भगवान के बुलावे पर अपने माता-पिता को ‘स्वर्ग’ भेज दिया है. इस दुखद और दर्दनाक घटना ने हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया है.

नशे की लत और घर में अक्सर होने वाले झगड़े

पुलिस और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी अगीश लंबे समय से शराब और ड्रग्स के नशे की गिरफ्त में था. उसकी इस बुरी आदत से परेशान होकर परिजनों ने उसे पहले एक डी-एडिक्शन सेंटर (नशा मुक्ति केंद्र) में भी भर्ती कराया था, जहां से वह इलाज के बाद वापस लौटा था. हालांकि, घर लौटने के बाद भी उसकी आदतों में सुधार नहीं आया और वह आए दिन अपने माता-पिता के साथ छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा किया करता था. शुक्रवार की रात भी इसी तनाव और विवाद के बीच उसने धारदार चाकू से अपने माता-पिता पर कई ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

वीडियो से खुला राज और भगवान के नाम पर अजीबोगरीब दावे

हत्या की इस घटना को अंजाम देने के बाद अगीश ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए अपने घायल माता-पिता का एक वीडियो बनाया और उसे अपने एक रिश्तेदार के मोबाइल पर भेज दिया. वीडियो देखकर घबराए हुए रिश्तेदार ने तुरंत स्थानीय चर्च के पादरी और पड़ोसियों को इसकी सूचना दी. जब वे सभी दौड़कर मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने दोनों को मृत पाया. इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ के दौरान अगीश ने पुलिस के सामने जो बात कही, उसने सबको हैरान कर दिया. उसने पुलिस को बताया कि उसे भगवान का बुलावा आया था, जिसके आदेशानुसार उसने अपने माता-पिता को ‘स्वर्ग’ भेज दिया है.

घर में मौजूद थीं बुजुर्ग दादी, घटना से थीं अनजान

जिस समय यह खूनी खेल चल रहा था, उसी घर में आरोपी की बुजुर्ग दादी भी मौजूद थीं. गनीमत यह रही कि आरोपी ने अपनी दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. पुलिस ने बताया कि वह बुजुर्ग महिला पूरी तरह से बिस्तर पर हैं (बेडरेस्ट) और उन्हें सुनने व देखने में भी काफी परेशानी होती है. यही वजह थी कि घर के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन बेसुध और असहाय होने के कारण उन्हें इस भयानक हादसे की भनक तक नहीं लगी. जब रिश्तेदार और पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे, तब जाकर बुजुर्ग महिला को इस अनहोनी की जानकारी मिली.

पुलिस की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया

घटना की सूचना मिलते ही नेदुमकांदम पुलिस तुरंत हरकत में आई और उन्होंने मौके पर पहुंचकर हत्या का मामला दर्ज किया. शनिवार को पुलिस आरोपी अगीश को सबूत जुटाने के लिए घटनास्थल पर भी लेकर गई थी, जहां उसका अजीब व्यवहार देखने को मिला; सबूत जुटाने के दौरान वह अजीब तरीके से अपनी मां के बारे में पूछता हुआ नजर आया. पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि मृतक दंपति का अंतिम संस्कार उनके दूसरे बेटे के विदेश से लौटने के बाद किया जाएगा, जो फिलहाल देश से बाहर है.

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