Kerela Crime News: हाथ तोड़े, सिगरेट से जलाया, 51 जख्म… मां ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही कलेजे के टुकड़े पर ढाया कहर

Kerela Crime News: केरल में डेढ़ साल के अर्शिद के साथ हैवानियत की सारी हदें खुद उसकी मां ने पार कर दी. दरअसल, अर्शिद के जन्म से पहले ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी. लेकिन उसे क्या पता था कि जिस मां का आंचल दुनिया की सबसे महफूज जगह होती है, वहीं उसकी जान लेने की उम्मीद कर रहा है. वह मां उसकी जिंदगी में किसी दुश्मन से कम साबित नहीं हुई, जिसने अपने जल्लाद प्रेमी के साथ मिलकर उसपर कहर ढाया.

बच्चे के साथ हैवानियत

केरल के नेदुमंगाडु से सामने आई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है. एक डेढ़ साल का मासूम बच्चा जो अभी बोलना तक नहीं सीख पाया था, वह अपनी मां अखिला और प्रेमी अश्कर के हाथों नरक से बदतर जिंदगी जीता रहा. इस मासूम बेजुबान बच्चे की लाश का जब पोस्टमार्टम हुआ, तो डॉक्टर भी हैरान रह गए. उसके छोटे से शरीर पर एक या दो नहीं बल्कि पूरे 51 जख्म थे. हैवानियत की हदें तो तब पार हुईंस जो दोनों ने मिलकर बच्चे के हाथ तोड़ दिए. साथ ही उसके पूरे शरीर पर जलती सिगरेट से जलाए हुए निशान थे. पुलिस ने कलयुगी मां और उसके ब्वॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान अखिला जो बच्चे की मां है और उसके लिव-इन पार्टनर अश्कर के तौर पर हुई है. इन दोनों पर आरोप है कि दोनों ने मासूम अर्शिद को इतना मारा की 29 मई को उसकी मौत हो गई. नेदुमंगाडु थाना पुलिस ने शुरू में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था. लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो, खुद पुलिस को होश उड़ गए. बच्चे के शरीर पर कई पुराने और नए जख्म थे. जो खुद गवाही दे रहे थे कि बच्चे के साथ कितनी हैवानियत की गई है.

मामले को छुपाने की कोशिश

इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब आरोपी अश्कर बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचा. उसने डॉक्टर को गुमराह करने के लिए कहा कि बच्चे ने खाना खाने और पानी पीने के बाद उल्टी कर दी. वह बीमार होकर बेहोश हो गया. बच्चे के हालात को देखकर उसे तिरुवनंतपुरम के एसएटी (SAT) अस्पताल में रेफर कर दिया गया. लेकिन शाम 29 मई को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने जांच के दौरान बच्चे के शरीर पर जख्म के निशआन देखें, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया.

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पहली पत्नी को पंखे से लटकाकर मारने की कोशिश

जांच में सामने आया कि आरोपी अश्कर का हिंसक आपराधिक इतिहास रहा है. पहली पत्नी अमिना के परिवार ने आरोप लगाया कि उसने अमिना को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा और पंखे से लटकाकर मारने की कोशिश की थी. अमिना आज भी इलाजरत है. वहीं, सबूत जुटाने पहुंची पुलिस के सामने स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और भीड़ ने आरोपियों को घेरने की कोशिश की. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

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