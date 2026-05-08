Home > क्राइम > प्रेमी के साथ अकेली थी प्रेमिका, अचानक ऊपर आ गए 3 दरिंदें, चाकू की नोंक पर उतरवाएं लड़की के कपड़े; फिर जो हुआ…

प्रेमी के साथ अकेली थी प्रेमिका, अचानक ऊपर आ गए 3 दरिंदें, चाकू की नोंक पर उतरवाएं लड़की के कपड़े; फिर जो हुआ…

Kochi Crime News: एर्नाकुलम में एक खाली बहुमंजिला इमारत के अंदर, एक युवती को अपनी जान बचाने की हताश कोशिश में 10वीं मंज़िल से नग्न अवस्था में भागना पड़ा.  यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई, जब वह युवती, जो MBA ग्रेजुएट है अपने बॉयफ्रेंड के साथ एर्नाकुलम साउथ रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित Beaumont Hotel की इमारत में गई थी.

By: Shristi S | Published: May 8, 2026 11:38:34 PM IST

केरल में 3 आरोपियों ने लड़की के साथ किया दुर्व्यवहार
केरल में 3 आरोपियों ने लड़की के साथ किया दुर्व्यवहार


Kerala Crime News: केरल के एर्नाकुलम (कोच्चि) से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां, एक खाली बहुमंजिला इमारत के अंदर, एक युवती को अपनी जान बचाने की हताश कोशिश में 10वीं मंज़िल से नग्न अवस्था में भागना पड़ा.  यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई, जब वह युवती, जो MBA ग्रेजुएट है अपने बॉयफ्रेंड के साथ एर्नाकुलम साउथ रेलवे स्टेशन के पीछे स्थित Beaumont Hotel की इमारत में गई थी.

यह इमारत पिछले कई सालों से बंद पड़ी है. वहीं इस वारदात के बाद पुलिस ने दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तीसरा अप भी फरार है.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, युवती जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ इमारत की ऊपरी मंजिलों की ओर जा रही थी, तो उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर तीन युवक शराब पीते दिखे. बाद में, ये तीनों बदमाश भी युवती के पीछे-पीछे 10वीं मंजिल तक पहुंच गए. जिसके बाद मुख्य आरोपी जिसका नाम दानिश था ने युवती को देख उसके साथ यौन संबंध बनाने की मांग की. जब  युवती ने विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके बॉयफ्रेंड की गर्दन पर चाकू रख दिया; फिर उन्होंने जबरदस्ती युवती के कपड़े उतारकर उसे नग्न कर दिया और लगभग एक घंटे तक उसके साथ बेरहमी से दुर्व्यवहार किया.

आरोपी के हाथ पर जोर से काट भागी पीड़िता

इतना सब कुछ होने के बाद भी युवती ने हार नहीं मानी. उसने आरोपी दानिश के हाथ पर ज़ोर से काट लिया; फिर उसने तीनों हमलावरों को धक्का देकर हटाया और अपने बॉयफ्रेंड के साथ 10वीं मंज़िल से ‘फायर एस्केप’ (आपातकालीन सीढ़ी) के रास्ते नीचे भाग निकली.

पुलिस की कार्रवाई

CCTV फुटेज और एक मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दो मुख्य आरोपियों एन. एस दानिश (28) और राहुल (39) को गिरफ्तार कर लिया.  तीसरे आरोपी, अतुल की तलाश अभी भी जारी है. फरार आरोपी अतुल ने पुलिस को एक अहम सुराग दिया, जब उसने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की; इस तस्वीर में उसने वही धूप का चश्मा (sunglasses) पहना हुआ था, जिसे उसने युवती के बॉयफ्रेंड के बैग से चुराया था.

Tags: Assault Casecrime newsKerala
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