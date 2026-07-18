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बाप-बेटे को जंजीरों से जकड़ा, पलास से तोड़ी उंगलियां; पूरे परिवार को दे डाली जिंदा बम से उड़ाने की धमकी!

आरोपी ने युवती के पिता और भाई का अपहरण कर उन्हें एक साउंडप्रूफ कमरे में बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की. पुलिस ने घटनास्थल से विस्फोटक और हथियार बरामद किए हैं.

By: Kajal Jain | Last Updated: July 18, 2026 10:24:12 AM IST

बाप-बेटे को जंजीरों से जकड़ा, पलास से तोड़ी उंगलियां; पूरे परिवार को दे डाली जिंदा बम से उड़ाने की धमकी!
बाप-बेटे को जंजीरों से जकड़ा, पलास से तोड़ी उंगलियां; पूरे परिवार को दे डाली जिंदा बम से उड़ाने की धमकी!


केरल में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक व्यक्ति द्वारा गंभीर अपराध को अंजाम देने का मामला सामने आया है. रिजेक्शन से आरोपी इतना आहत हो गया कि उसने पूरे परिवार से बदला लेने की साजिश कर डाली. उसने युवती के पिता और भाई का अपहरण कर उन्हें एक साउंडप्रूफ कमरे में बंधक बना लिया. शरीर को जंजीरों से जकड़कर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. यह घटना तिरुवनंतपुरम जिले का वर्कला इलाके की है, जहां घटना स्थल से पुलिस ने कथित तौर पर विस्फोटक और हथियार बरामद किए हैं. आरोपी ने परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या एक्शन लिया है.

दामाद बनाने से किया इनकार

तिरुवनंतपुरम में वर्कला के पास नगरूर इलाके की घटना से आसपास के इलाके में सनसनी मचा दी है. जहां वडासेरिकोनम निवासी अनिल अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे कि सुधीश नाम से संपर्क हुआ. पूछे जाने पर उन्होंने सुधीश से अपनी बेटी की शादी करने से साफ मना कर दिया. यह इनकार सुधीश के दिल में कड़वाहट और बदले की आग बन गया.

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नौकरी का झांसा और फिर किडनैपिंग

सुधीश ने लड़की के पिता अनिल कुमार को फंसाने के लिए एक जाल बुना. उसने अनिल को नौकरी दिलाने का झांसा दिया और एक सुनसान इलाके में बने आधे-अधूरे मकान में बुलाया, जहां पहले से ही सुधीश और कुछ गुंडे घात लगाए बैठे थे. जैसे ही अनिल कुमार बताए स्थान पर पहुंचे तो सुधीश और गुंडों ने उनके साख जबरदस्ती की और हथियार की नोक पर उन्हें वहां से अगवा करके ले गए.

पिता-बेटे को टॉर्चर रूम में किया बंद

एक तरफ आरोपी सुधीश ने अनिल कुमार को एक साउंडप्रूफ कमरे में कैद कर लिया ताकि उनकी चीख-पुकार बाहर न जा सके. दूसरी तरफ चाकू के दम पर वो अनिल कुमार के बेटे अचु को भी अपहरण करके टॉर्चर रूम में ले आए. जहां पिता-पुत्र के शरीर को जंजीरों से बांध दिया और हैवानियत पर उतर आए. दोनों बाप-बेटे को बेरहमी से पीटा गया और अचु पर हेलमेट से ताबड़तोड़ वार किए गए. क्रूरता की हद पार करते हुए आरोपियों ने पलास से दबाकर अचु की उंगलियों को घायल कर दिया. इस पूरी वारदात में पिता अनिल कुमार का हाथ भी टूट गया.

दरिंदगी की इंतेहा यहीं समाप्त नहीं हुई. आरोपी ने अनिल कुमार को धमकी दी कि अगर उन्होंने अपनी बेटी की शादी सुधीश से नहीं कराई, तो वे पूरे परिवार के सीने पर बारूद बांधकर उन्हें लाइव बम से उड़ा देंगे.

छापेमारी में पुलिस भी रह गई सन्न

जब पुलिस को इस किडनैपिंग की भनक लगी, तो उन्होंने तुरंत उस गुप्त ठिकाने पर छापेमारी की. कमरे के अंदर का मंजर देखकर खुद पुलिस अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां दंग रह गईं. खून से सने कमरे में बाप-बेटे जंजीरों से बंधे तड़प रहे थे. पुलिस ने तुरंत दोनों को छुड़ाकर अस्पताल पहुंचाया और आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें दबोच लिया है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एकतरफा प्यार और सनक किसी भी हद तक गिर सकती है.

ये भी पढ़ें:- ‘मैं बालिग हूं, अपनी मर्जी से आई हूं…’ मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी संग रचाई शादी, VIDEO में बताया जान को खतरा, घर वालों को ठहराया जिम्मेदार!

Tags: crime newsKerala Crime Newskidnapping caselove trapMarriage Fraud
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