Keenan-Reuben Murder: मुंबई की उस रात की कहानी, जब महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने पर दो युवकों का हुआ था कत्ल

Keenan Santos Murder Case Verdict: दूसरों की बहन-बेटियों और महिला दोस्तों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाना दो युवकों को इतना भारी पड़ा कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी. मुंबई के अंबोली में साल 2011 में हुई कीनन सैंटोस और रूबेन फर्नांडीज की हत्या ने पूरे देश को झकझोकर दिया था. दोनों युवकों ने अपनी महिला दोस्तों के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया था, लेकिन आरोपियों ने चाकू, क्रिकेट बैट और स्टंप से उन पर हमला कर दिया. इस घटना के करीब 15 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में अहम फैसला सुनाया है.

20 अक्टूबर, 2011 की रात को क्या हुआ था?

20 अक्टूबर, 2011 को, सात दोस्तों का एक ग्रुप (चार आदमी और तीन औरतें) इंडिया-इंग्लैंड क्रिकेट मैच देखने अंबोली किचन बार एंड रेस्टोरेंट आया था. मैच खत्म होने के बाद, चार अनजान लोगों ने उनकी महिला दोस्तों को परेशान करना और गंदे कमेंट्स करना शुरू कर दिया.

कीनन सैंटोस ने एतराज किया. उसके दोस्त, अविनाश सोलंकी ने एक आरोपी को थप्पड़ मारा. आरोपी फिर चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद चाकू, क्रिकेट बैट और स्टंप लेकर वापस आ गया. जितेंद्र राणा और सतीश दुलगाज ने कीनन और रूबेन को कई बार चाकू मारा. सुनील बोथ और दीपक पिवाल ने रूबेन के भाइयों, बेंजामिन और अविनाश पर हमला किया. कीनन, जो गंभीर रूप से घायल था, कुछ घंटों बाद मर गया, और रूबेन की कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में मौत हो गई.

2016 में उम्रकैद की सज़ा हुई थी, अब हाई कोर्ट का फ़ैसला

इस केस ने महिलाओं की सुरक्षा और पब्लिक जगहों पर छेड़छाड़ के ख़िलाफ़ विरोध करने की ज़रूरत पर पूरे देश में बहस छेड़ दी थी. 2016 में, निचली अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. लेकिन, आरोपियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी.

ट्रायल के दौरान, चार आरोपियों में से एक, सतीश दुलगज की जेल में मौत हो गई. जस्टिस मकरंद कार्णिक और संदेश डी. पाटिल की हाई कोर्ट बेंच ने मुख्य आरोपी, जितेंद्र राणा की उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी. सुनील ओमप्रकाश बोथ और दीपक पिवाल को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया. दोनों को बेंजामिन और अविनाश को घायल करने का दोषी ठहराया गया था.

अम्बोली में दोनों नौजवानों को याद किया जाता

कीनन और रूबेन की याद में अम्बोली में सेंट ब्लेज़ चर्च के पास एक मेमोरियल बनाया गया है. कीनन के भाई, शेल्डन, उन्हें ऐसे योद्धा बताते हैं जो हमेशा अपनी महिला दोस्तों की सुरक्षा के लिए खड़े रहते थे. उनके जुड़वां भाई, शेन ने अपने भाई की हत्या के बाद वकालत शुरू की और अब बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं. उनके पिता ने भी न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन अपील का फैसला होने से पहले ही पिछले साल उनका निधन हो गया. घटना के कुछ महीनों बाद, वह बार बंद हो गया जहां सात दोस्त आखिरी बार गए थे. रूबेन का परिवार गोवा चला गया, और उस रात उसके साथ जो तीन महिलाएं थीं, वे भी मुंबई छोड़ चुकी हैं.

मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा पर फिर सवाल उठ रहे हैं

NCRB के डेटा के मुताबिक, 2024 में मुंबई में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 6,358 मामले दर्ज किए गए. यह 19 मेट्रोपॉलिटन शहरों में दूसरा सबसे बड़ा नंबर था. दिल्ली में 13,396 मामले दर्ज किए गए. हालांकि, सोशल एक्टिविस्ट का कहना है कि अपराध के आंकड़े किसी शहर की सुरक्षा का पूरी तरह से आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि शिकायत दर्ज करने की दर भी मायने रखती है.