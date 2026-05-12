Home > क्राइम > कटिहार में तालिबानी सजा! आपत्तिजनक हालत में लड़का-लड़की देख बौखलाए गांव वाले; आधा सिर मुंडवाया फिर…

कटिहार में तालिबानी सजा! आपत्तिजनक हालत में लड़का-लड़की देख बौखलाए गांव वाले; आधा सिर मुंडवाया फिर…

Bihar News: बिहार के कटिहार ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, ये एक ऐसा मामला है जिसे जानने के बाद आप कहेंगे कि क्या आज भी इतनी पिछड़ी सोच वाले लोग हमारे बीच हैं.  दरअसल, यहां एक नाबालिग लड़के और लड़की के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं.

By: Heena Khan | Published: May 12, 2026 12:01:11 PM IST

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Bihar News: बिहार के कटिहार ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, ये एक ऐसा मामला है जिसे जानने के बाद आप कहेंगे कि क्या आज भी इतनी पिछड़ी सोच वाले लोग हमारे बीच हैं.  दरअसल, यहां एक नाबालिग लड़के और लड़की के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं. यह घटना कुरसेला पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में, गंगा नदी के उस पार स्थित गोबराही दियारा इलाके में हुई. बताया जा रहा है कि  गांव वालों ने कथित तौर पर लड़के और लड़की को आपत्तिजनक हालत में देख लिया. जिसके बाद, लड़के को सरेआम पीटा गया और उसके सिर का आधा हिस्सा मुंडवा दिया गय. सिर्फ यही नहीं इसके बाद उसे पूरे गाँव में घुमाया गया. वहीं गाँव वाले यहीं नहीं रुके फिर उन्होंने दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा दी.

लड़के का मुंडवाया सिर 

जानकारी के मुताबिक ये घटना कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन पुलिस के संज्ञान में यह मामला तब आया जब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वहीं इस वीडियो में साफ़ देखा गया है कि कई लोग उस लड़के को ज़बरदस्ती पकड़े हुए हैं और उसका सिर मुंड रहे हैं, जबकि पास में ही लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा है. इसके बाद उस किशोर को पूरे गाँव में घुमाया गया. इसके अलावा, ग्रामीणों ने ज़बरदस्ती उन दोनों नाबालिगों की शादी करवा दी.

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एक्शन मोड में पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और जाँच शुरू कर दी. वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने नाबालिग लड़की के एक रिश्तेदार को गिरफ़्तार कर लिया है. इस बीच, अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दक्षिण मुरादपुर पंचायत के मुखिया (प्रधान), ललन राम ने इस घटना पर गहरा दुख और आक्रोश व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि उन्हें एक वार्ड सदस्य के माध्यम से इस घटना की जानकारी मिली. उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि नाबालिग बच्चों के साथ इस तरह का बर्ताव पूरी तरह से गैर-कानूनी और अमानवीय है. न तो पंचायत और न ही ग्रामीणों के पास किसी को इस तरह से सज़ा देने का कोई अधिकार है.

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Tags: bihar newscrime newslove affair
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