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Kasganj Crime: पहले किया किडनैप फिर 4 साल की बच्ची के साथ…, चुनावी रंजिश में दरिंदा बना शख्स

Kasganj Crime: पुलिस जानकारी के मुताबिक, गंजडुंडवारा थाने में दर्ज एक केस के तहत जांच की जा रही थी. रविवार, 21 जून, 2026 को पुलिस ने आरोपी कमलेश शाक्य, बेटे बलजीत, निवासी गांव बाहरपुर, गंजडुंडवारा थाना, कासगंज जिले को गिरफ्तार किया.

By: Divyanshi Singh | Published: June 21, 2026 8:26:27 PM IST

चुनाव की रंजिश में 4 साल की मासूम की हत्या
चुनाव की रंजिश में 4 साल की मासूम की हत्या


Kasganj Crime:  उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के गंजडुंडवारा थाने ने 4 साल की बच्ची की सनसनीखेज हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक यह घिनौना जुर्म गांव के प्रधान चुनाव से जुड़ी पुरानी रंजिश के चलते किया गया था.

पुलिस जानकारी के मुताबिक, गंजडुंडवारा थाने में दर्ज एक केस के तहत जांच की जा रही थी. रविवार, 21 जून, 2026 को पुलिस ने आरोपी कमलेश शाक्य, बेटे बलजीत, निवासी गांव बाहरपुर, गंजडुंडवारा थाना, कासगंज जिले को गिरफ्तार किया. आरोपी ने पूछताछ में हत्या की बात कबूल कर ली और उसे जेल भेज दिया गया है. दूसरे फरार आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस का दावा है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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बदला लेने के लिए रची गई थी साजिश

जांच और पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी कमलेश शाक्य की पीड़ित परिवार से 2021 के गांव के प्रधान चुनाव से पुरानी रंजिश थी. पुलिस के मुताबिक, अपना असर और दबदबा बनाए रखने के लिए आरोपी ने दूसरे आरोपी अजय के साथ मिलकर पीड़ित की 4 साल की नाबालिग बेटी को किडनैप करके उसकी हत्या करने की साज़िश रची.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस टीमें दूसरे फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं.

इस दुखद घटना के खुलासे से इलाके में चर्चा का माहौल है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फरार आरोपी को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं और उसे जल्द ही सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा.

Tags: UP Crime
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