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प्रेमी संग कमरे में कर रही थी वो वाला कांड! करवा चौथ के दिन पति ने रंगे हाथों पकड़ा; और कर डाली कुटाई

Karwa chauth Love Affair: कल करवा चौथ था. वहीं इस दिन महिलाएं जहां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. वहीं एक पत्नी ऐसी थी जो इसी खास मौके पर अपने प्रेमी से मिलने चली गई. जिसके बाद अच्छा-खासा बवाल देखने को मिला.

By: Heena Khan | Published: October 30, 2026 9:50:02 AM IST

karwa chauth viral news
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Karwa chauth Love Affair: कल करवा चौथ था. वहीं इस दिन महिलाएं जहां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं. वहीं एक पत्नी ऐसी थी जो इसी खास मौके पर अपने प्रेमी से मिलने चली गई. जिसके बाद अच्छा-खासा बवाल देखने को मिला. तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा के वसंत विहार का है. जहां एक हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, यहां पति की लंबी उम्र की दुआ करने के बजाय एक शादीशुदा औरत चुपके से अपने लवर से मिलने चली गई. लेकिन, उसके पति ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ. 

जमकर चले लाते-घूंसे 

जानकारी के मुताबिक, वसंत विहार में एक शादीशुदा औरत करवा चौथ के मौके पर अपने प्रेमी से मिलने पहुंची. जिसके बाद पति ने उनका पीछा किया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया. इतना ही नहीं इस दौरान पति संग ननद भी मौजूद थी, वहीं यहां पहले इन लोगों के बीच बहस हुई और ये मारपीट में बदल गई. इतना ही नहीं, इसके बाद दोनों के बीच जमकर लात-घूंसे चले, वहीं इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

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इतना ही नहीं , पति के रंगे हाथों पत्नी को पकड़ने के बाद प्रेमी वहां से मौका देखकर फरार हो गया. इस बीच, पति-पत्नी के बीच अच्छा-खासा ड्रामा हुआ और ये मामला पुलिस थाने तक पहुँच गया. किसी ने इस हाई-वोल्टेज रोड ड्रामा और ननद-भाभी के बीच हुई हाथापाई को कैमरे में कैद कर लिया. वहीं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

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प्लानिंग कर पत्नी को पकड़ो रंगे हाथों

बताया जा रहा है कि इन दोनों की शादी 15 साल पहले हुई थी और उनके चार बच्चे हैं. पति का कहना है कि उसकी पत्नी अंजू का उनके गांव के एक आदमी से अफेयर चल रहा था जो मथुरा में कंबल बनाने वाली कंपनी में काम करता है. पति को पता चला कि वो वसंत विहार कॉलोनी में अपने लवर से मिलने गई है. उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और अपने परिवार की कुछ और महिलाओं (जिसमें उसकी भाभी भी शामिल थी) के साथ मौके पर पहुंचा. वहां पहुंचते ही दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई हुई. पत्नी और उसकी भाभी करीब आधे घंटे तक सड़क पर लड़ती रहीं. दोनों ने एक-दूसरे पर लात-घूंसे बरसाए और बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा.

Tags: karwachauthlove affair
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