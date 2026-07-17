X बॉयफ्रेंड ने बीच रोड पर काट डाली प्रेमिका! धारदार हथियार से तब तक करता रहा वार; जब तक खून में नहीं नहा गई महिला

Karnataka X boyfriend Murdered girlfriend: कर्नाटक के बंटवाल से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. गुरुवार शाम कर्नाटक के बंटवाल में एक व्यस्त बस स्टैंड पर 21 साल की महिला पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें उसकी मौत हो गई. यह घटना सबके सामने हुई और वीडियो में भी कैद हो गई; पुलिस के मौके पर पहुँचने से पहले ही संदिग्ध हमलावर भाग निकला. पीड़िता लावण्या, जो उलिग्राम में रहती थी और कल्लाडका के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करती थी, हमले के समय बीसी रोड स्थित KSRTC नए बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रही थी.

जानलेवा हमले से पहले महिला का पीछा किया गया

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह घटना शाम करीब 6 बजे हुई. पुलिस ने बताया कि आरोपी, जिसकी पहचान बेल्थंगडी के ओडिलनाला निवासी चेतन के तौर पर हुई है, उसने अपने बैग से धारदार हथियार निकाला. बताया जा रहा है कि हथियार देखते ही लावण्या ने भागने की कोशिश की. लेकिन, उस व्यक्ति ने बस स्टैंड पर उसका पीछा किया और भागने से पहले उस पर कई बार हमला किया. हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार घटनास्थल पर ही छूट गया.

Brutal Attack on Young Woman in Broad Daylight at Bhatkal KSRTC Bus Stand A shocking incident has come to light from Bhatkal Karnataka According to reports, a young woman was brutally attacked with a sharp weapon in broad daylight right after she got down from a KSRTC bus at… pic.twitter.com/gpxYtStaaq — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) July 17, 2026

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इलाज के दौरान पीड़िता की मौत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आस-पास के लोग घायल महिला की मदद के लिए दौड़े और उसे इमरजेंसी इलाज के लिए बंटवाल सरकारी अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद, बाद में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद, बंटवाल सब-डिविजन के सीनियर अधिकारी बंटवाल टाउन पुलिस के साथ मौके पर पहुँचे और जाँच शुरू की.

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