हार्ट अटैक नहीं, पति को चूहे के जहर से था मारा! ₹2 करोड़ के लालच में पत्नी ने प्रेमी संग रची मौत की पटकथा, पोस्ट से खुला राज़

Karnataka Wife Killed Husband: कर्नाटक के बेलगावी से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते पर से भरोसा उठा दिया है. शुरू में जो मौत एक मामूली मोटरसाइकिल दुर्घटना का नतीजा लग रही थी, वह असल में एक सोची-समझी साज़िश और बेरहमी से की गई हत्या निकली, जहां एक पूर्व सैनिक की हत्या उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने अस्पताल के अंदर ही कर दी.

इस घटना का सच बाद में सामने आया. ₹2 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम पाने के लिए, अस्पताल और लैब के कर्मचारियों को रिश्वत देकर हत्या को हार्ट अटैक से हुई मौत का रूप दिया गया. सोमवार को पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया और मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी समेत नौ लोगों को गिरफ़्तार किया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, पूर्व सैनिक संदीप मंजरगी का 13 मार्च को मोटरसाइकिल से एक मामूली एक्सीडेंट हो गया था. उन्हें पहले हुक्केरी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी पत्नी, सुमा मंजरगी ने बाद में उन्हें घटाप्रभा के JG अस्पताल में शिफ्ट करवा दिया. 15 मार्च को डॉक्टरों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया और मौत की वजह हार्ट अटैक बताई. शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कहा गया कि शरीर में कोई जहर नहीं मिला और मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी.

सोशल मीडिया पोस्ट से खुला राज़

यह पूरी घटना संदीप के परिवार के लिए एक सदमे की तरह थी. चूंकि संदीप पूरी तरह स्वस्थ थे और दुर्घटना में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, इसलिए पुलिस को पहले से ही शक था. इसी बीच, सुमा के प्रेमी, पुंडलिक डोम्बर ने सोशल मीडिया पर एक अजीब स्टेटस पोस्ट किया. उसने लिखा कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति अचानक कैसे मर सकता है? इस पोस्ट ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया. जब पुलिस ने पुंडलिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने पूरी साज़िश कबूल कर ली.

अवैध संबंध और ₹2 करोड़ का इंश्योरेंस

पुलिस की जांच से पता चला कि पुंडलिक और संदीप दोस्त थे और उन्होंने मिलकर होटल का बिज़नेस शुरू किया था. इसी दौरान, संदीप की पत्नी सुमा और पुंडलिक के बीच प्रेम संबंध बन गए. उन्होंने संदीप के नाम पर तीन अलग-अलग कंपनियों से लगभग ₹2 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थीं. उन्होंने इस पैसे को हड़पने और अपने रास्ते की रुकावट को हटाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई.

इसके अलावा, जब संदीप का अस्पताल में इलाज चल रहा था, तो सुमा और उसके प्रेमी पुंडलिक ने अस्पताल के कुछ कर्मचारियों के साथ मिलकर साज़िश रची. इलाज के दौरान, संदीप को दी जा रही सलाइन ड्रिप में चूहे मारने वाला जहर मिला दिया गया और उसे नींद की गोलियां भी दी गईं.

फोरेंसिक और मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़

पुलिस की जांच में संदीप की मौत के बाद सबूत मिटाने की एक बड़ी साज़िश का पता चला. पोस्ट-मॉर्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट में ज़हर का पता न चले, यह सुनिश्चित करने के लिए अस्पताल के कर्मचारियों, लैब के कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों को कुल मिलाकर ₹3 लाख से ज़्यादा की रिश्वत दी गई. हालांकि, पुलिस ने अब घटनास्थल से जहर का एक कंटेनर, सिरिंज, मोबाइल फ़ोन और कई अन्य संदिग्ध चीज़ें ज़ब्त की हैं.

गिरफ़्तार आरोपियों की पहचान

पुलिस ने इस मामले में इन लोगों को गिरफ़्तार किया है: उसकी पत्नी सुमा; उसका प्रेमी पुंडलिक; RMP डॉक्टर बसवराज भस्मे; FDA अधिकारी अशोक गुजनाल; FSL क्लर्क अप्पासाहेब नाइक; लैब असिस्टेंट चन्नय्या; सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर पीएन नागराज; और पुंडलिक के दो साथी.