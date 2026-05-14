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कर्नाटक के मदरसे में हो रही थी ऐसी हैवानियत! भाग निकले 24 बच्चे; फिर खुली मौलाना की हकीकत

Karnataka News: कर्नाटक के तुमकुरु ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. जिसे जानने के बाद आप शायद ही अपने बच्चों को मदरसे पढ़ना न भेजें. दरअसल, यहां एक मदरसे के शिक्षक ने हर हद पार कर दी जिसके बाद उस पर FIR दर्ज कराई गई है.

By: Heena Khan | Published: May 14, 2026 12:51:56 PM IST

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Karnataka News: कर्नाटक के तुमकुरु ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. जिसे जानने के बाद आप शायद ही अपने बच्चों को मदरसे पढ़ना न भेजें. दरअसल, यहां एक मदरसे के शिक्षक ने हर हद पार कर दी जिसके बाद उस पर FIR दर्ज कराई गई है. बता दें कि उन पर सीधा-सीधा आरोप है कि उन्होंने बच्चों को शारीरिक यातनाएँ दीं और उनसे ज़बरदस्ती बंधुआ मज़दूरी करवाई. यह मामला तब सामने आया, जब मदरसे में हो रहे अत्याचारों से परेशान होकर 24 बच्चों ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो ये मामला सुर्ख़ियों में आ गया और वो बिहार पहुंच गए. 

मदरसे में हो रहा था कांड 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुमकुरु ज़िले के अमलापुरा गाँव में स्थित एक मदरसे में 8 से 17 साल की उम्र के बच्चों को रखा गया था. बताया जा रहा है कि मदरसे के अंदर बच्चों के साथ हैवानों से भी बदतर सुलूक किया जाता था और उनसे ज़बरदस्ती शारीरिक श्रम भी करवाया जाता था. बच्चों ने बताया कि उनसे ज़बरदस्ती निर्माण कार्य करवाया जाता था, जैसे कि मदरसे की चारदीवारी बनाना. लगातार हो रहे अत्याचारों से तंग आकर, 24 बच्चों ने मदरसे से भागने का फ़ैसला किया.

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बच्चों ने बताई आपबीती 

सभी बच्चे ट्रेन से बिहार में अपने घरों को लौटने की कोशिश कर रहे थे. इसी सफ़र के दौरान, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों ने बेंगलुरु के क्रांतिवीरा संगोल्ली रायन्ना रेलवे स्टेशन पर इन बच्चों को देखा. बच्चों का व्यवहार संदिग्ध लगने पर अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की. पूछताछ के दौरान, बच्चों ने मदरसे में अपने साथ हुई पूरी आपबीती सुनाई, जिसमें शारीरिक शोषण, अमानवीय व्यवहार और ज़बरदस्ती मज़दूरी शामिल थी. बच्चों के खुलासे के बाद, रेलवे सुरक्षा बल ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी. इसके बाद, बच्चों को सुरक्षित हिरासत में ले लिया गया और बाल कल्याण समिति (CWC) को सौंप दिया गया. फ़िलहाल, बच्चों की काउंसलिंग की जा रही है, ताकि उन्हें मानसिक रूप से उबरने में मदद मिल सके.

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Tags: crime newsKarnataka Newsmadarsa
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