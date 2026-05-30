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Crime News: काट डाले 6 लोग फिर गोलियों से किया छलनी! जमीनी विवाद ने उजाड़ दिया पूरा परिवार; खौफनाक है मामला

Karnataka Crime: कर्नाटक के विजयपुरा ज़िले से एक सनसनी भरा मामला सामने आ रहा है, दरअसल, ज़मीन के विवाद को लेकर छह लोगों को बुरी तरह कत्ल कर दिया गया. इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.

By: Heena Khan | Published: May 30, 2026 10:05:00 AM IST

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Karnataka Crime: कर्नाटक के विजयपुरा ज़िले से एक सनसनी भरा मामला सामने आ रहा है, दरअसल, ज़मीन के विवाद को लेकर छह लोगों को बुरी तरह कत्ल कर दिया गया. इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. दरअसल, हमलावरों ने पहले पीड़ितों पर धारदार हथियारों से हमला किया और फिर उन्हें गोली मार दी. इस सनसनीखेज़ अपराध के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल बन गया है. इतना ही नहीं, यह घटना ज़िले के चडचन पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गोविंदपुरा गाँव की बताई जा रही है.

6 लोगों का कत्ल 

जानकारी के मुताबिक, मारे गए लोगों की पहचान चंदू निराले, दुंडप्पा निराले, शिवपुत्र निराले, राहुल निराले, समर्थ निराले और शब्बीर नदाफ़ के तौर पर हुई है. कहा जा रहा है कि गोविंदपुरा गाँव में दो परिवारों के बीच ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. इस विवाद को सुलझाने की कोशिश में कुछ दिन पहले गाँव की पंचायत की बैठक हुई थी, लेकिन मामला जैसे का तैसा रहा. 

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पुलिस की जांच के मुताबिक निराले परिवार ने लगभग छह महीने पहले गांव में विवादित 24 एकड़ ज़मीन को अपने नाम करवा लिया था. बताया जा रहा है कि  निराले परिवार को यह ज़मीन न खरीदने के लिए पहले ही धमकी मिल गई थी. इसके बावजूद भी परिवार ने सौदा पक्का कर लिया. इसी विवाद के चलते शुक्रवार को जब परिवार के सदस्य ट्रैक्टर और JCB की मदद से खेतों में काम कर रहे थे तभी 15 से 20 लोगों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया. और 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया.

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ऐसे उतारा मौत के घाट 

बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले धारदार हथियारों से पीड़ितों पर ताबड़तोड़ वार किए और फिर सभी पीड़ितों को गोली मार दी. सभी छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से गाँव में अफरा-तफरी और दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही चडचन थाने की पुलिस मौके पर पहुँच गई. पुलिस ने शवों को अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है. विजयपुरा के पुलिस अधीक्षक (SP) लक्ष्मण निंबर्गी समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया. घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

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Tags: crime newsKarnatakaland dispute
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