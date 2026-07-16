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खून से सनी पड़ी थी डॉक्टर पति की लाश, जख्मी हालत में मिला बच्चा; कर्नाटक में पत्नी बनी ‘साइको किलर’

Dharwad Doctor Murder Case: कर्नाटक से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक और पत्नी ने अपने पति को हमेशा की नींद सुला दिया है.

By: Heena Khan | Published: July 16, 2026 9:13:09 AM IST

Wife Killed Husband And Attacked Son
Wife Killed Husband And Attacked Son


Wife Killed Husband: कर्नाटक से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक और पत्नी ने अपने पति को हमेशा की नींद सुला दिया है. जी हाँ! धारवाड़ में कर्नाटक यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित रैनकास्टेलो अपार्टमेंट्स में एक जाने-माने एनेस्थिसियोलॉजिस्ट की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस भयानक वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर पति की पत्नी ने ही अंजाम दिया है, जो खुद पेशे से एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं. आरोपी महिला ने न केवल अपने पति की हत्या की, बल्कि अपने 10 साल के मासूम बेटे को भी जान से मारने की कोशिश की है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस भयावह घटना के बाद, पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया है.

जान लेकर रिश्तेदारों से बोली पत्नी…

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना डॉ. किरण होन्नानवर से जुड़ी है, जो धारवाड़ के चिरायु अस्पताल में एनेस्थिसियोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते थे. डॉ. किरण और उनकी पत्नी डॉ. प्रिया, दोनों ही सम्मानित मेडिकल प्रोफेशनल थे. घटना की रात, जब रिश्तेदारों ने डॉ. किरण को फोन किया, तो प्रिया ने कहा कि वो आराम कर रहे हैं. लेकिन, जब अगली शाम तक डॉ. किरण ने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया, तो चिंतित रिश्तेदार उनके अपार्टमेंट पहुंचे.

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कमरे की हालत देख फटी रह गईं रिश्तेदारों की आंखें 

इसके बाद जब रिश्तेदारों ने दरवाजा खोला तो नजारा देख उनकी आंखें फटी रह गईं. डॉ. किरण का शव खून से लथपथ हालत में अंदर पड़ा था. पास ही उनका 10 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल और दर्द से कराहता हुआ मिला. रिश्तेदारों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी; घायल बच्चे को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

बेटे को भी जान से मारने की कोशिश 

जानकारी के मुताबिक पुलिस अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि रैनकास्टेलो अपार्टमेंट्स कॉम्प्लेक्स एक बेहद सुरक्षित इलाका है, जिससे किसी बाहरी व्यक्ति का अंदर घुसकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना लगभग असंभव है. शुरुआती जांच से पता चलता है कि डॉ. प्रिया ने अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसकी वजह शायद घरेलू विवाद या मानसिक तनाव हो सकता है. पति की हत्या के बाद, उन्होंने अपने बेटे पर हमला किया और फिर खुद भी अपनी जान लेने की कोशिश की.

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Tags: crime newsKarnataka NewsWife killed husband
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