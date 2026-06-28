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Karnataka Car Explosion: कार में GF को बिठाकर कर डाला ब्लास्ट! मौत के मुंह में गया युवक; लेकिन कैसे बच गई लड़की की जान ?

Karnataka Car Explosion: शनिवार को कर्नाटक के तुमकुरु ज़िले में एक कार में धमाका होने और उसमें आग लगने से 30 साल के एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई. उसके साथ यात्रा कर रही 23 साल की एक महिला चाकू के हमले में घायल हो गई. मृतक की पहचान नागेंद्र के तौर पर हुई है,

By: Heena Khan | Published: June 28, 2026 2:01:33 PM IST

karnataka car explosion
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Karnataka Car Explosion: शनिवार को कर्नाटक के तुमकुरु ज़िले में एक कार में धमाका होने और उसमें आग लगने से 30 साल के एक व्यक्ति की जलकर मौत हो गई. उसके साथ यात्रा कर रही 23 साल की एक महिला चाकू के हमले में घायल हो गई. मृतक की पहचान नागेंद्र के तौर पर हुई है, जबकि घायल महिला राम्या उल्लास (23) है, जो उत्तर कन्नड़ ज़िले की रहने वाली है. दरअसल, वो बेंगलुरु के संजय गांधी अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के तौर पर काम करती है और तुमकुरु ज़िला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है.

क्या है पूरा मामला 

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नागेंद्र ने बेंगलुरु में कार बुक की थी. इसके बाद उसने राम्या के साथ यात्रा की. ड्राइवर के शुरुआती बयान के आधार पर, दोनों बेंगलुरु में एक साथ गाड़ी में सवार हुए और अंकोला की ओर निकले. पुलिस ने बताया कि तुमकुरु के पास एक इलाके में पहुँचने के बाद उनके बीच बहस हुई. बहस के दौरान, नागेंद्र ने कथित तौर पर राम्या पर चाकू से हमला किया. इसके बाद उसने ड्राइवर को बताया कि नागेंद्र के पास बम है. चोट लगने के बावजूद, वो गाड़ी से बाहर कूदने में कामयाब रही. ड्राइवर, जिसकी पहचान प्रवीण के तौर पर हुई है, उसने  तुरंत सड़क किनारे गाड़ी रोकी और बाहर निकल गया. 

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ऐसे बची युवती की जान 

इसी बीच युवती ने फुर्ती दिखाते हुए कार का दरवाजा खोला और चलती गाड़ी से नीचे कूद गई. ड्राइवर भी तुरंत बाहर निकल आया. पुलिस को शक है कि नागेंद्र ने खुद को गाड़ी के अंदर बंद कर लिया और एक देसी बम में धमाका कर दिया, जिसे वो अपने साथ लाया था. धमाके की सही वजह और विस्फोटक की प्रकृति की जाँच फोरेंसिक एक्सपर्ट कर रहे हैं. तुमकुरु के पुलिस अधीक्षक अशोक ने अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और हालात का जायज़ा लिया. पुलिस हमले के मकसद और धमाके की परिस्थितियों की जाँच कर रही है. 

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Tags: car explosioncrime newsKarnataka Newslove affair
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