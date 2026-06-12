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Crime News: पत्नी नहीं कर रही थी मन की इच्छा पूरी, पति ने घर में बुर्के में भेज दिए गुंडे मवाली; फिर जो हुआ…

Crime News: कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां हत्या के मामले में जेल में बंद एक आरोपी ने अपनी पत्नी को डराने-धमकाने के लिए बुर्का गैंग को भेज दिया. लेकिन, स्थानीय लोगों की सतर्कता से महिला बाल बाल बच गई.

By: Heena Khan | Published: June 12, 2026 10:01:28 AM IST

karnataka crime news
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Crime News: कर्नाटक के शिवमोगा ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां हत्या के मामले में जेल में बंद एक आरोपी ने अपनी पत्नी को डराने-धमकाने के लिए बुर्का गैंग को भेज दिया. लेकिन, स्थानीय लोगों की सतर्कता से महिला बाल बाल बच गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संदिग्ध हरकतें देखकर लोगों ने चारों बदमाशों को पकड़ लिया; जिसके बाद तीन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि एक वहाँ से भाग निकला.

पत्नी पर बनाता था दबाव 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना शिवमोगा के के.आर. पुरम इलाके में हुई. जानकारी के अनुसार, यह व्यक्ति हत्या के मामले में पिछले एक साल से शिवमोगा सेंट्रल जेल में विचाराधीन कैदी है. बताया जा है कि जेल में रहने के दौरान भी वो अपनी पत्नी तबस्सुम बानो से लगातार पैसे और भी कई चीजों को लेकर परेशान करता था. इस दौरान वो अपनी पत्नी पर ज़ोर देता रहा कि वो उसे नियमित रूप से पैसे भेजे और जेल में उससे मिलने आए.

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साथ ही बता दें कि, पत्नी आर्थिक रूप से काफी परेशान रहती है. जिससे उसके और उसके बच्चों के लिए खाना पीना भी मुश्किल था. इसलिए वो अपने पति की मांगें पूरी नहीं कर पा रही थी. इससे नाराज़ होकर आरोपी ने जेल के अंदर से ही अपनी पत्नी के खिलाफ़ साज़िश रची और उसे धमकाने और नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ गुंडे भेजे. 

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बुर्का गैंग भेज पत्नी को धमकाया 

पुलिस के अनुसार, आरोपी के कहने पर चार युवक असलम (25), महेश (20), दर्शन (20) और मुन्ना (24) महिला के घर पहुँचे. अपनी पहचान छिपाने के लिए चारों ने बुर्का पहन रखा था. वे के.आर. पुरम में महिला के घर के आस-पास संदिग्ध हालत में घूम रहे थे. स्थानीय लोगों ने उनकी हरकतों पर ध्यान दिया. बुर्का पहने इन लोगों के व्यवहार को देखकर पड़ोसियों को शक हुआ. उन्होंने मिलकर चारों युवकों को घेर लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी. बाद में तलाशी लेने पर पता चला कि बुर्के के नीचे छिपे लोग असल में पुरुष थे.

Tags: crime newsKarnataka
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