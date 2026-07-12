मैं नहीं छोड़ूंगी…वॉशरूम इस्तेमाल करने के बहाने घर में घुसा डिलीवरी बॉय, लड़की को दिखाने लगा प्राइवेट पार्ट

Bengaluru Delivery Agent: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां एक युवती हुई रोती नजर आ रही है. जिसमें वो रोते हुए कह रही है कि एक डिलीवरी बॉय वॉशरूम इस्तेमाल करने के बहाने घर में घुसा और उसके साथ अश्लील हरकत की और उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया. इस वीडियो में महिला रो-रोकर कहती हुई नजर आ रही है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी. महिला आगे कहती हुई नजर आ रही है कि मैं नहीं छोड़ूंगी. पक्का पुलिस के पास जाऊंगी. उसके बाद महिला फ्लिपकार्ट और Myntra से अपील करती है कि आप किस तरह का डिलीवरी एजेंट हायर करते हैं.
महिला का आरोप है कि मना करने के बावजूद डिलीवरी एजेंट जबरदस्ती उसके घर में घुस गया, उसने वॉशरूम का इस्तेमाल किया और बाहर निकलते समय महिला के सामने अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
महिला की शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बेंगलुरु की इस घटना ने एक बार फिर डिलीवरी एजेंट से जुड़े खतरों की ओर ध्यान खींचा है. इससे पहले भी कई शहरों से डिलीवरी एजेंटों द्वारा गलत व्यवहार की खबरें सामने आ चुकी हैं. बेंगलुरु में महिला के साथ अश्लील हरकत करने वाले डिलीवरी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है.
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आरोपी की हुई पहचान
जानकारी के अनुसार, बेंगलुरु की मराठाहल्ली पुलिस ने निलोफर फातिमा की शिकायत पर मामला दर्ज किया है, जिन्होंने फ्लिपकार्ट के एक डिलीवरी एजेंट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उनकी शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 79 और 329(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी की पहचान विजय मल्लिकार्जुन कामत के तौर पर हुई है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और कानून के मुताबिक आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस घटना के सामने आने के बाद महिला सुरक्षा की चिंता एक बार फिर से सामने आ गई है. डिलीवरी एजेंट से जुड़ी कई घटनाएं देश के अलग-अलग शहरों में सामने आ चुकी हैं.
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