वो देना नहीं चाह रही थी और मुझे… कराची के बुजुर्ग ने रॉड से ले ली पत्नी की जान; फिर शान से कैमरे के सामने बताई सारी हकीकत

Karachi Eld­erly Man Killed Wife: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक मामला तेजी से वायरल हो रहा है. ये मामला पाकिस्तान के कराची का बताया जा रहा है. जहां एक बुजुर्ग शख्स ने रॉड से अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के ‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार, एक अजीब लेकिन चौंकाने वाली घटना में, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया. आरोप है कि उसने पत्नी की हत्या इसलिए की क्योंकि उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से साफ इनकार कर दिया था.

सिर्फ इस बात पर ले ली पत्नी की जान

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान बाज़ार पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर चांदियो के अनुसार, 64 वर्षीय अली अकबर सुबह स्टेशन पहुंचा और अधिकारियों को बताया कि उसने हत्या की है. शुरू में पुलिस को शक हुआ कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो सकता है, लेकिन बाद में उन्होंने उसके दावे की पुष्टि की. आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी 58 वर्षीय पत्नी, असमा बेगम की हत्या लोहे की रॉड से मारकर की थी. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ओरंगी टाउन के सेक्टर 11½ में उसके घर पहुंची, जहां उन्हें महिला का खून से लथपथ शव मिला. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड भी पुलिस को सौंप दी.

A 70 years old Pakistan man, Muzammil Asghar Ali, ki||ed his wife with an iron rod in Karachi, Pakistan because she refused to have s*x with him. Per Ali, he ‘wanted’ to have s3x with her and she refused. Beauty of Islam – #Texas #Philadelphia #Miami #NYC #Hollywood Muslim pic.twitter.com/DfDxZbvRHo — SufiChooran (@SufiChooran) June 5, 2026

बेशर्मी से कैमरे के सामने बताई पूरी वारदात

शुरुआती पूछताछ के दौरान, अकबर ने पुलिस को बताया कि उसने बुधवार रात अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया. यह असहमति तीखी बहस और हाथापाई में बदल गई, जिसके दौरान उसने रॉड से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि आरोपी एक रिटायर्ड सर्विसमैन है, जिसने दावा किया कि उसने पहले पूर्वी पाकिस्तान में सेवा की थी. इतना ही नहीं अब आरोपी की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमे वो दावा कर रहा है कि उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी और वो इसलिए की है क्योंकि वो शारीरिक संबंध बनाने से साफ इंकार कर रही है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जोड़े के दो बेटे और दो बेटियां थीं. बेटियां शादीशुदा हैं और अलग रहती हैं, जबकि घटना के समय बेटे काम पर गए हुए थे. घटना के समय घर में मृतक महिला और आरोपी ही मौजूद थे.