कपिल शर्मा के कैफे पर चली ताबड़तोड़ गोलियां, आखिर क्यों बार-बार बनाया जा रहा निशाना?

Kapil Sharma Cafe News: कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा के कैफे में एक बार फिर गोली चलने की खबर सामने आ रही है. इस बार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा गोलीबारी करने की खबर सामने आ रही है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: October 16, 2025 6:59:51 PM IST

Kapil Sharma Cafe Firing: कनाडा के सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफ़े पर बुधवार देर रात पिछले चार महीनों में तीसरी बार गोलीबारी हुई. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर इसकी जिम्मेदारी ली है. बताया जा रहा है कि माफिया सरगना लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्ध ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है. हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक गाड़ी के अंदर से शूट की गई इस अस्थिर क्लिप में एक व्यक्ति खिड़की से हाथ निकालकर हैंडगन से कई गोलियां चलाता हुआ दिखाई दे रहा है. कम से कम आधा दर्जन गोलियां चलाई गईं.

किसने ली जिम्मेदारी?

ढिल्लों और सिद्धू ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए आम लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी है. इस पोस्ट में कुलदीप सिद्धू और गोल्डी ढिल्लों ने कहा कि कैप्स कैफेमें हुई तीन गोलीबारी की जिम्मेदारी लेते हैं. हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है. गैंगस्टरों ने आगे घोषणा करते हुए कहा कि जिन लोगों से हमारा विवाद है, उन्हें हमसे दूर रहना चाहिए. जो लोग अवैध (अवैध) काम करते हैं और लोगों को पैसे नहीं देते, उन्हें भी तैयार रहना चाहिए. बॉलीवुड में धर्म के खिलाफ बोलने वालों के लिए भी एक चेतावनी थी. इस खौफनाक संदेश में कहा गया था कि उन्हें तैयार रहना चाहिए. गोलियां कहीं से भी आ सकती हैं.

कब-कब हुआ हमला?

पहला हमला 10 जुलाई और दूसरा हमला 8 अगस्त को हुआ था. इसके बाद, अब दिवाली से कुछ दिन पहले गुरुवार (16 अक्टूबर, 2025) को तीसरा हमला किया गया है. पहले हमले के दौरान कुछ कर्मचारी कैफे के अंदर ही थे. जब बाहर से गोलीबारी की गई थी. इसके अलावा, दूसरे हमले में कम से कम 25 गोलियां चलाई गई थी.

पहली घटना के बाद आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के एक सदस्य ने कहा कि कॉमेडियन के शो में एक प्रतिभागी ने निहंग सिखों की पारंपरिक पोशाक और आचरण पर कुछ “हास्यास्पद” टिप्पणियां कीं, जिससे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची. बीकेआई आतंकवादी हरजीत सिंह लाडी ने 10 जुलाई की गोलीबारी की जिम्मेदारी ली थी. बीकेआई को कनाडा सरकार द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है. लाडी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मोस्ट वांटेड सूची में भी है. पहले दो हमलों के बाद कैप्स कैफे ने अपना बयान जारी था. जिसमें कहा गया था कि वह हिंसा के खिलाफ खड़ा रहेगा ताकि यह जगह अपने आगंतुकों के लिए गर्मजोशी और सामुदायिकता का प्रतीक बनी रहे.

Tags: kapil sharmaKapil Sharma Cafe FiringKapil Sharma Canada newsKapil Sharma NewsKaps Cafe shooting
