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महिला के साथ संबंध बनाते देखा, तो लगा दिया चोरी का इल्जाम; कानपुर में किसान की यूं ही नहीं गई जान

Kanpur Farmer Murder Case: कानपुर किसान हत्याकांड में पुलिस ने पड़ोसी धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार किया. आरोपी ने महिला से जुड़े विवाद और 900 रुपये चोरी के आरोप से हुई बदनामी का बदला लेने की बात कबूली.

By: Preeti Rajput | Published: July 19, 2026 11:45:49 AM IST

महिला के साथ संबंध बनाते देखा, तो लगा दिया चोरी का इल्जाम
महिला के साथ संबंध बनाते देखा, तो लगा दिया चोरी का इल्जाम


Kanpur Farmer Murder Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक किसान के हत्याकांड मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है. यहां महाराजपुर थाना क्षेत्र के हाथी गांव में दारू पार्टी के बाद किसान हरमोहन यादव की हत्या मामले में पुलिस ने असली कातिल को गिरफ्तार किया है. शुरुआत में इस हत्याकांड का आरोप साथ में पार्टी कर रहे तीन दोस्तों पर लगा था. लेकिन जब इस मामले में जांच की गई, तो सच कुछ और ही निकला. हत्या की असली वजह ने हर किसी को हैरान कर दिया. 

किसान की बेरहमी से हत्या 

दरअसल, एक महिला से अवैध संबंध और 900 की चोरी के आरोपी पड़ोसी किसान ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया. यह घटना बुधवार की रात को हुई, जह हाथीगांव में ट्यूबवेल के पास तीन दोस्त अर्जुन, मुलायम और श्याम के साथ हरमोहन दारू पार्टी कर रहे थे. लेकिन इस दौरान तीनों का कुछ विवाद हो गया. इसके बाद ट्यूबवेल पर हरमोहन का खून से लथपथ शव मिला, तो परिवार ने तीनों दोस्तों पर हत्या की इल्जाम लगाया. तीनों दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. लेकिन उन्होंने खुद को बेकसूर बताया और जांच की मांग की. 

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श्मशान घाट तक पहुंचा खूनी 

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए SP आशुतोष सिंह ने एक बार फिर से जांच शुरू की. इस बीच गांव के एक युवक ने पुलिस को सुराग दिया. हत्या वाली रात को बगल के खेत का मालिक धर्मेंद्र यादव भी गायब था. सुबह उसके हाथ पर चोट के निशान भी थे. हैरान करने वाली बात तो ये थी कि किसी को शक न हो इसलिए वह अपने परिवार के साथ ससुराल भाग गया. पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, तो पता लगा कि हरमोहन ने धर्मेंद्र पर 900 चोरी करने का आरोप लगाया और उसका कुदाल और फावड़ा छीन लिया. 

ये भी पढ़ें: बंद कमरे में महिला से संबंध बना रहा था शख्स, पड़ोसी किसान ने देख लिया; फिर जो हुआ…

क्या है पूरा मामला?

पुलिस ने धर्मेंद्र को उसकी ससुराल से गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर पूरी घटना बताई. धर्मेंद्र ने बताया कि उसने हरमोहन को एक महिला के साथ देखा था, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हो गया. उसका आरोप है कि हरमोहन ने बदनामी करने के लिए उस पर 900 रुपये चोरी का झूठा आरोप लगाया और उसके औजार भी ले लिए. इसी गुस्से और अपमान के कारण उसने हरमोहन की हत्या करने का फैसला किया. धर्मेंद्र ने बताया कि बुधवार की रात हरमोहन का उसके दोस्तों से झगड़ा हुआ था. धर्मेंद्र को लगा कि बदला लेने का यही सही समय है, क्योंकि सबको शक दोस्तों पर ही जाएगा. जब हरमोहन सो गया, तो धर्मेंद्र ने पहले डंडे से उसके सिर पर मारा. फिर फावड़े से उसकी गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी.

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Tags: Farmer MurderKanpur Murderkanpur newsMaharajpur PoliceUttar Pradesh Crime
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