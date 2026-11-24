Kanpur Crime: कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, बरेली का एक 30 साल का डिलीवरी वर्कर सोमवार को कानपुर के पनकी इलाके में अपने बंद हॉस्टल के कमरे में मरा हुआ मिला. लटका हुआ शव पांच से छह दिन पुराना लग रहा था. केशव कुमार करीब एक साल से कानपुर में रह रहा था और डिलीवरी वर्कर का काम करता था. बता दें कि वो पनकी रोड पर एक बॉयज़ हॉस्टल में रह रहा था. उसके कमरे से बदबू आने पर दूसरे रहने वालों ने पुलिस को बताया. कल्याणपुर पुलिस और एक फोरेंसिक टीम हॉस्टल पहुंची और दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. फिर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और कुमार का शव मिला.

कमरे से मिला नोट

कमरे के अंदर केमिकल स्प्रे करने के बाद, फोरेंसिक टीम ने मौके की जांच की और सबूत इकट्ठा किए. पुलिस को एक डायरी भी मिली जिसमें एक कथित सुसाइड नोट था. नोट में लिखा था, “चाहे अच्छा करो या बुरा, कर्म करते रहो… एक दिन सबको मरना है, इसलिए कर्म करते रहो.” कल्याणपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर केशव तिवारी ने कहा कि नोट में हैंडराइटिंग की जांच की जा रही है. जांचकर्ता कुमार के मोबाइल फोन और कॉल रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह तनाव में था या नहीं और उसकी मौत का कारण क्या था.

A 30-year-old delivery boy, Keshav Kumar from Bareilly, was found dead in a boys’ hostel room in Kanpur’s Kalyanpur area. Students alerted police after noticing a foul smell. The body was sent for postmortem. An investigation is underway. https://t.co/lvjZNgh7Mg — TOI Lucknow (@TOILucknow) November 24, 2026

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जांच में जुटी पुलिस

केशव मूल रूप से बरेली का रहने वाला था. उसके परिवार में पिता गोपाल वर्मा, बड़ा भाई कार्तिक और बहन लक्ष्मी हैं. बताया गया कि करीब एक साल पहले वो नौकरी के सिलसिले में कानपुर आया था. यहां एक हॉस्टल में रहकर वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था. रोजाना के काम के बीच वो हॉस्टल के कमरे में अकेला रहता था. बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बरेली में कुमार के परिवार को सूचित कर दिया गया है.

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