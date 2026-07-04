Home > क्राइम > फिर कलमा पढ़ाने की कोशिश! 14 साल की लड़की के साथ जर्जर इमारत में गंदा काम; धर्मांतरण का खौफनाक मामला

फिर कलमा पढ़ाने की कोशिश! 14 साल की लड़की के साथ जर्जर इमारत में गंदा काम; धर्मांतरण का खौफनाक मामला

Kanpur Conversion Case| Love Jihad: एक बार फिर से धर्मांतरण का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. और इस बार किसी जवान लड़की को नही बल्कि एक 14 साल की बच्ची को इस घिनौने काम में घसीटा गया है.

By: Heena Khan | Published: July 4, 2026 11:35:10 AM IST

religion conversion case
religion conversion case


Kanpur Conversion Case| Love Jihad: एक बार फिर से धर्मांतरण का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. और इस बार किसी जवान लड़की को नही बल्कि एक 14 साल की बच्ची को इस घिनौने काम में घसीटा गया है. दरअसल, कानपुर में देहात के मूसा नगर पुलिस स्टेशन इलाके से एक 14 साल की स्कूली छात्रा के साथ गंभीर आपराधिक घटनाओं के आरोप सामने आए हैं. जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पिता, जीतू गुप्ता ने मूसा नगर पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. उनका कहना है कि स्कूल बस ड्राइवर समेत तीन लोगों ने उनकी नाबालिग बेटी को दोस्ती के जाल में फंसाया और फिर उसके साथ छेड़छाड़ की. इतना ही नहीं, आपत्तिजनक तस्वीरों के ज़रिए ब्लैकमेल करने, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने और रेप की कोशिश करने के भी आरोप हैं.

जानें पूरा मामला 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भी कहा जा रहा है कि जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी. बताया जा रहा है कि पीड़िता आठवीं कक्षा की छात्रा है और रोज़ स्कूल बस से स्कूल जाती है. उसके पिता का आरोप है कि बस ड्राइवर मुख्तार कुरैशी ने लगातार लड़की को बहलाया-फुसलाया और उसे दूसरे धर्म के एक युवक, राज रैन से दोस्ती करने के लिए कहा गया. इसके बाद, दोनों ने कथित तौर पर लड़की से दोस्ती की और उसके साथ छेड़छाड़ की, साथ ही आपत्तिजनक तस्वीरें भी लीं. जब उसने विरोध किया, तो उन्होंने उसे और उसके परिवार को जान से मारने और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी.

You Might Be Interested In

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर पहुंची UP पुलिस, 1.5 लाख लिए और फिर…समय रैना के शो पर फिर मचा हंगामा

जर्जर इमारत में बेरहमी 

इतना ही नहीं, पीड़िता के पिता का आरोप है कि 20 अप्रैल, 2026 को आरोपियों ने लड़की को नशीला पदार्थ मिला एक पैकेट दिया और उसे घर पर खाने में मिलाने के लिए कहा. इतना ही नहीं, फिर उसे रात में घर के पास एक जर्जर इमारत में बुलाया गया, जहाँ मोनिस नाम का एक और युवक पहले से मौजूद था. आरोप है कि तीनों लोगों ने लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया, तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई. राज रैन ने कथित तौर पर लड़की पर शादी करने और अपना धर्म अपनाने का दबाव डाला.

UP Crime: युवक ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर बहन से बनाने लगा शारीरिक संबंध, पीड़िता ने खुद बनवाया वीडियो और…

Tags: crime newslove jihadreligion conversion
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
फिर कलमा पढ़ाने की कोशिश! 14 साल की लड़की के साथ जर्जर इमारत में गंदा काम; धर्मांतरण का खौफनाक मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

फिर कलमा पढ़ाने की कोशिश! 14 साल की लड़की के साथ जर्जर इमारत में गंदा काम; धर्मांतरण का खौफनाक मामला
फिर कलमा पढ़ाने की कोशिश! 14 साल की लड़की के साथ जर्जर इमारत में गंदा काम; धर्मांतरण का खौफनाक मामला
फिर कलमा पढ़ाने की कोशिश! 14 साल की लड़की के साथ जर्जर इमारत में गंदा काम; धर्मांतरण का खौफनाक मामला
फिर कलमा पढ़ाने की कोशिश! 14 साल की लड़की के साथ जर्जर इमारत में गंदा काम; धर्मांतरण का खौफनाक मामला