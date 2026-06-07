आधी रात को कपड़े उतारे, फिर जबरन…; सुहागरात के बाद बहू ने खोले ससुराल के खौफनाक राज़

Crime News: उत्तर पर्देश के कानपूर के चर्चित कारोबारी परिवार से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. इस मामले ने सभी के होश उड़ा दिए है. शादी के महज दो साल बाद एक बहू ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने दावा किया कि शादी के बाद उसे आधी रात को एक कथित पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था. जहां उसके साथ जबरदस्ती और अमानवीय व्यवहार किया गया.

पति और ससुर ने की जबरदस्ती

महिला के मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद एक रात उसे पूजा में शामिल होने के लिए कहा गया. वहां पहुंचकर वह हैरान रह गई क्योंकि उसके मुताबिक, कमरे में मौजूद सभी लोग बिना कपड़ों के पूजा कर रहे थे. महिला का आरोप है कि जब उसने विरोध किया तो पति और ससुर ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसे निर्वस्त्र कर दिया गया. शरीर पर राख लगाकर पूजा में बैठाया गया.

दहेज की मांग कर रहा था परिवार

पीड़िता ने आगे कहा कि उसके बाद मारपीट भी की जाने लगे और परिवार लगातार दहेज की मांग कर रहा था. महिला का कहना है कि जब मामला हाथ से निकल गया, तो उसने अपने मायके वालों को पूरी जानकारी दी. जिसके बाद उसका भाई उसे अपने घर लेकर चला गया. जानकारी के मुताबिक, साल 2024 में शादी हुई थी. दोनों परिवारों ने लंबे समय तक मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ने पर मामला पुलिस तक पहुंच गया.

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पुलिस ने दर्ज की शिकायत

महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आरोपों की सत्यता की जांच की जा रही है और पुलिस दोनों पक्षों के बयान जुटा रही है. मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं.

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