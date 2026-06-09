UP Crime News: खेल-खेल में ले आई सोने का हार, पड़ोसी ने लगाया ऐसा इल्जाम; जान गंवा बैठी मासूम बच्ची

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंद नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां क्लास 8 में पहले वाली एक 12 साल की लड़की ने अपने घर में फांसी लगा ली. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिवार वालों का आरोप है कि बच्ची को पड़ोसी चोर कहकर ताने दे रहे थे. जिससे वह मानसिक तौर पर काफी परेशानी का सामना कर रही थी. जानकारी के मुताबिक, मृतका दिव्यांशी अपनी मां माधुरी के साथ रतनलाल नगर इलाके में रहती थी. स्कूल की छुट्टियों को दौरान पड़ोस के बच्चे के साथ खेलने जाती थी.

पड़ोसियों ने लगाया चोरी का इल्जाम

बता दें कि, कुछ दिन पहले खेल-खेल के चक्कर में दिव्यांशी पड़ोस के घर से सोने के जेवर उठा लाई थी. परिजनों के मुताबिक, उसे अंदाजा नहीं था कि वह जेवर सोने का है. बाद में जेवर गायब होने के जानकारी जब पड़ोसियों ने दिव्यांशी की मां को इस बात की जानकारी दी, तो उन्होंने बच्ची को काफी डाटा और पड़ोसी का जेवर लौटा दिया. परिवार वालों का कहना है कि बच्ची ने सभी को बताया कि उसने गलती से ये उठा लिया था, उसे नहीं पता था कि वह गहना सोने का है.

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बच्ची ने फांसी लगाकर दी जान

लेकिन, इसके बाद पड़ोसी उसे चोर कहने लगे. वह जब भी बच्ची को बाहर देखते, उसे चोर-चोर कहकर ताने दिया करत थे. जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी. शनिवार को बच्ची ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. जब मां काम से वापस लौटी, तो उन्होंने बच्ची को फंदे से लटका पाया. जिससे पूरे परिवार में चीख-पुकार मच गई. मां माधुरी ने जानकारी दी कि सुबह के समय बच्ची बेहद सामान्य बर्ताव कर रही थी. लेकिन वह पड़ोसियों के ताने से परेशान होने लगी थी और काफी बुरा लगता था. परिवार ने कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि बच्ची इतना बड़ा कदम उठा लेगी. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची.

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